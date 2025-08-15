БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между...
Чете се за: 02:52 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

Слънчево и горещо през уикенда, валежи и захлаждане от понеделник

Ще бъде ветровито

слънчево топло време петък
Леко захлаждане в началото на новата седмица, валежи и гръмотевици в много райони от страната, но в сряда отново ще е слънчево и горещо.

Днес ще остане слънчево, с изключение на южните и западните части от страната - там облачността ще се задържи значителна. Температурите ще са между 31° и 36°, само по Черноморието малко под 30°.

Ще продължи да духа до умерен, в Югоизточна България и временно силен вятър от изток-североизток. Там остава в сила жълт код за очаквани пориви до 80 км/ч.

През нощта облачността ще намалява, в повечето райони до предимно ясно време. Ще е почти тихо, в Източна България все още с до умерен североизточен вятър, който утре следобед в източните райони отново ще се усили. Жълт код остава в сила в Югоизточна България. Иначе ще е предимно слънчево. След обяд в западната половина от страната ще се развива купеста облачност. Максималните температури ще са между 30° и 35°, в София около 30°.

По Черноморието - от 27° до 30°. Там ще е слънчево, но особено ветровито. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Силно и опасно ще се задържи и вълнението на морето за пореден ден - 3-4 бала. Температурата на морската вода е около 26°.

Слънчево ще е в планините, но след обяд също ще се развива купеста облачност. Валежи не са предвидени. Но пък и там ще е много ветровито - ще духа умерен и силен вятър с посока от североизток.

Слънчево ще е в неделя, с повече облаци в западните райони. На отделни места там пак ще превали и ще прегърми. Температурите ще са без промяна.

В началото на новата седмица предстоят по-сериозни валежи и гръмотевични бури. На много места. В понеделник в Западна и в Централна България, а във вторник и на изток. В сряда ще преобладава слънчево време, само на отделни места в планинските райони след обяд ще превали и прегърми. Ще бъде слънчево, а слабото захлаждане от изминалите дни ще бъде компенсирано с температури от 31° до 36°.

#захлаждане #слънчево време #времето #валежи #гръмотевици #горещо време #прогноза за времето #дъжд #новини в Метрото

