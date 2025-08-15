Продължава охлаждането на цистерните на дерайлиралия влак край Пясъчево заради изтичане на гориво

Пожарът в момента е овладян, няма опасност за населените места
Продължава обливането на цистерните от дерайлиралия влак край село Пясъчево, който се запали по-рано тази сутрин.
Пожарът в момента е овладян. Дерайлиралите цистерни са около десетина и са били част от композиция с 34 цистерни. Много бързата намеса на място е предотвратила огромна трагедия, тъй като релсите, на които се намира
композицията, са на около 500 метра от най-близките къщи.
Към момента няма опасност за хората и населените места. Няма пострадали хора при този инцидент. В момента има
огромно струпване на хора и техника. Освен пожарникарите, на място са и Гражданска защита, а непрекъснато
идват тирове натоварени с контейнери вода. Работата продължава, няма опасност.
Двама са били машинистите в композицията. Те са изпаднали в стрес.
"Двамата машинисти са добре, но са уплашени. На преглед е единият, поради съмнения за високо кръвно налягане", каза Даниел Недялков, управител на фирмата превозвач.
"Много бърза реакция на пожарникари и Гражданска защита. За по-малко от 2 часа при такава огромна катастрофа, която можеше да прерасне в по-тежки размери. Това е изключителен професионализъм", коментира Гроздан Караджов, министър на транспорта и съобщенията.
"Ще установим дали има превишение или не. Предварително е много рано да се каже, особено преди да видим какво показват измерителните уреди и да разберем какво е станало", заяви Бойко Скробански, Независим борд за разследване на тежки транспортни произшествия.
Охлаждането на цистерните продължава заради изтичане на гориво.
"Цистерните са пълни с гориво, част от тях са разхерметизирани и горивото изтича, така че продължаваме да ги охлаждаме до безопасна температура. Имаме екипи от Ямбол, от Сливен, от Стара Загора, така че разполагаме с достатъчно сили и средства за локализиране на произшествието", каза ст. комисар Митко Чакалов - ПБЗН - Хасково.
"Няма опасност за населените места. Уведомили сме и РИОСВ. Чакаме ги да пристигнат, за да направят техните замервания. Няма към този момент опасност за населеното място, което е в близост", коментира Стефка Здравкова, областен управител на Хасково.