Продължава охлаждането на цистерните на дерайлиралия влак край Пясъчево заради изтичане на гориво

Продължава обливането на цистерните от дерайлиралия влак край село Пясъчево, който се запали по-рано тази сутрин.

Пожарът в момента е овладян. Дерайлиралите цистерни са около десетина и са били част от композиция с 34 цистерни. Много бързата намеса на място е предотвратила огромна трагедия, тъй като релсите, на които се намира

композицията, са на около 500 метра от най-близките къщи.

Към момента няма опасност за хората и населените места. Няма пострадали хора при този инцидент. В момента има

огромно струпване на хора и техника. Освен пожарникарите, на място са и Гражданска защита, а непрекъснато

идват тирове натоварени с контейнери вода. Работата продължава, няма опасност.

Двама са били машинистите в композицията. Те са изпаднали в стрес.

"Двамата машинисти са добре, но са уплашени. На преглед е единият, поради съмнения за високо кръвно налягане", каза Даниел Недялков, управител на фирмата превозвач. "Много бърза реакция на пожарникари и Гражданска защита. За по-малко от 2 часа при такава огромна катастрофа, която можеше да прерасне в по-тежки размери. Това е изключителен професионализъм", коментира Гроздан Караджов, министър на транспорта и съобщенията. "Ще установим дали има превишение или не. Предварително е много рано да се каже, особено преди да видим какво показват измерителните уреди и да разберем какво е станало", заяви Бойко Скробански, Независим борд за разследване на тежки транспортни произшествия.

Охлаждането на цистерните продължава заради изтичане на гориво.