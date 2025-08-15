Патриарх Даниил: Божията Майка първа в пълнота осъществява назначението на човека

Божията Майка е първият човек, който в пълнота осъществява назначението на човека - облажението, каза в "Денят започва" Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил по повод големия християнски празник Успение на Пресвета Богородица.

"Външно не е известна с някакви велики, грандиозни дела, но вътрешният човек се е украсил с непреходните Христови добродетели - пълната вяра, упование, всепреданост, всеотдаденост на Бога и се удостои да стане Божия Майка. Така от нея няма да чуем някакви гръмки фрази, но това, което ни е казала "Каквото ви каже, сторете" - да изпълним този неин майчин завет и ще видим ползата за себе си", добави патриарх Даниил.