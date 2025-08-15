БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лунапарк в училищен двор в Обзор

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази

Атракционът е разположен на по-голяма плащ от договореното

Лунапарк в училищен двор в Обзор
Слушай новината

В двора на училище "Св. Св. Кирил и Методий" в Обзор от началото на летния сезон е разположен лунапарк.

Фирмата наемател е сключила договор с община Несебър да постави увеселителни съоръжения на площ от 260 кв. метра.

На практика обаче лунапаркът заема значително повече място от договореното, а това смущава част от местните жители и повдига въпроси за финансовите постъпления по общината.

"Получихме анонимен сигнал, в който ни се разказа, че всъщност лунапаркът взема няколко пъти по-голяма площ от тази, която трябва да заеме по решение на Общинския съвет. И всъщност това, което ни притесни много, е, че в Обзор е имало мълва от около два месеца, че директорката е била заплашвана за това, че се е противопоставила на тези събития", обясни в "Денят започва" Кръстьо Пеев - председател на Сдружение "Обществен съвет Несебър", и добави: "Това, което много ни възмути, че някой първо завзема училище, по-голяма площ, след което си позволява да заплашва директора. Веднага се обадихме на директорката. Тя категорично отказа, какъвто и да е коментар. Но ние започнахме така да правим проверка, намерихме докладната, след което дойдохме да измерим площта и се оказа, че при гласуване 260 квадрата, колкото трябва да вземе наемателят, той взема 1100 квадрата - 4 пъти повече."

Директорът на училището Димитрина Димитрова заяви, че е "информирала отговорните институции" и "очаква реакцията на Община Несебър като орган, който може да упражни контрол и да разреши ситуацията, тъй като училището е публична общинска собственост".

"Договорът е сключен между Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" в Обзор и фирмата, като условието на договора е парите да бъдат заплатени още при сключването на договора. Така че тези 8 500 лева са постъпили в бюджета на нашето училище", обясни Димитрина Димитрова.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова.

#лунапарк #обзор #училищен двор

