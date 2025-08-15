БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между Тръмп и Путин

Джанан Дурал
Всичко от автора
Чете се за: 07:42 мин.
По света
Двамата президенти са се срещали на живо пет пъти, какви послания отправиха те?

Владимир Путин Доналд Тръмп
Снимка: БТА

От възхищение, през разочарование, до ултиматуми - динамиката в отношенията между Доналд Тръмп и Владимир Путин. Двамата президенти са се срещали на живо пет пъти. Кои бяха ключовите моменти, които белязаха предходните срещи на руския и американския президент и какви послания отправиха те към света?

Доналд Тръмп, президент на САЩ дата: 16.07.2018г.
Да се разбираш с Русия е хубаво нещо, а не лошо. Светът очаква да сме в добри отношения.

Две ядрени сили, в чиито ръце е 90% от целия световен арсенал - Доналд Тръмп често е напомнял, че това е факт, който не трябва да се забравя и основна причина да държи на добрите отношения между Вашингтон и Москва. Две суперсили, които могат да правят и бизнес - другата допирна точка.

Пет разговора очи в очи - първият - в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Хамбург. Годината е 2017-та, Доналд Тръмп е президент от по-малко от 6 месеца.

Владимир Путин, президент на Русия дата: 07.07.2017г.
За мен е удоволствие да се запознаем лично, г-н президент. Надявам се да постигнем добри резултати заедно.

Доналд Тръмп, президент на САЩ дата: 07.07.2017г.
Оптимисти сме за бъдещите отношения между Русия и Съединените щати.

"Студената война приключи" казва Владимир Путин. А Тръмп допълва, че двамата имат много допирни точки. Но какво точно са си казали остава скрито за света.


Без сътресения преминава втората им среща - във Виетнам, четири месеца по-късно.

Бурята се разразява след година - юли 2018-та - първа нарочна среща между двамата в Хелзинки. В тон с горещото лято, все така горещ е и въпросът имало ли е руска намеса в американските президентски избори. Тече мащабно разследване, което търси отговор на въпроса - руски хакери ли са причината президент да е Доналд Тръмп, а не Хилари Клинтън. Американският лидер шокира с решението си публично да повтори позицията на Кремъл.

Владимир Путин, президент на Русия дата: 16.07.2018г.
Руската федерация никога не се е намесвала и няма да се намеси в американски вътрешни работи, включително избори.

Доналд Тръмп, президент на САЩ дата: 16.07.2018г.
Това разследване е катастрофа за страната ни. То ни раздели. Нямаше никаква намеса и всички го знаят.

Критици на Тръмп го обвиниха, че е унизил Съединените щати. А самият той допусна още един гаф във финландската столица, подхвърляйки от трибуната футболна топка, подарък от Путин към съпругата си Мелания.

Разоръжаване, сигурността в Близкия изток и търговия - част от темите на разговора между двамата няколко месеца по-късно в Япония. И отново - избори.

Доналд Тръмп, президент на САЩ
Не се намесвай в изборите, Владимир.

Годишнина от края на Втората световна война - Меркел, Макрон и компания са там, Тръмп и Путин се ръкуват сърдечно

За добри, почти приятелски отношения с Путин говори Доналд Тръмп през годините си извън Белия дом. Така се роди и една от най-гръмките му заявки по време на кампанията: войната в Украйна нямаше да започне, ако аз бях президент.

"Войната ще приключи за 24 часа" - обещанието, което близо 8 месеца след началото на втория му мандат е далеч от реализиране.

Доналд Тръмп, президент на САЩ дата: 21.01.2025г.
Зеленски иска примирие, но не знам дали Путин го иска. С отказа си да сключи сделка, той разрушава Русия.

Путин, който по време на мандата на Джо Байдън се срещна с него само веднъж, откликна на поканата за разговор с новия стопанин на Белия дом.

Владимир Путин, президент на Русия дата: 24.01.2025г.
Русия не е виновна, че предходната администрация не желаеше да има контакт с нас. Винаги съм имал бизнес, но и доста прагматични отношения с настоящия американски президент. Не мога да не се съглася с него, че ако не му бяха откраднали победата и той, а не Байдън беше президент, може би нямаше да стигнем до кризата, която започна в Украйна през 2022-ра.

Заявки за потенциална среща Тръмп-Путин, бурна динамика в отношенията между Киев и Вашингтон и серия от масирани руски атаки, които провокираха остри коментари от страна на американския президент белязаха първите месеци на годината. Скандалът между Тръмп и Володимир Зеленски в Белия дом през април, приключил с изгонването на украинския президент, остави усещането, че Вашингтон е все по-близо до Москва и все по-далеч от Киев.

За първи път от началото на войната, САЩ спряха споделянето на разузнавателна информация с Украйна и замразиха предоставянето на военна помощ. Русия се възползва и нанесе едни от най-масираните удари срещу украинската енергийна инфраструктура.

Тръмп отстъпи и поднови помощта. Вместо поисканото от Вашингтон и Киев 30-дневно прекратяване на огъня, Русия се съгласи на три дни - за Великден. След изтичането му - бараж от ракети и дронове порази Украйна.

Владимир, спри!

През май Тръмп отново разговаря по телефона с Путин, но само дни по-късно 367 дрона и балистични ракети убиха десетки в Украйна.

Нещо се е случило с Владимир Путин. Напълно е полудял. Убива без причина.

През юли, американският лидер започна публично да се съмнява дали Владимир Путин изобщо иска да има мир. Постави първо 50, а по-късно 10-дневен ултиматум на руския президент да прекрати огъня и го заплаши със санкции. Въпреки това и Тръмп, и Путин твърдо заявиха желанието си да се срещнат на четири очи и да поговорят - както винаги - и за политика, и за бизнес.

Каквато и да е динамиката на отношенията между Москва и Вашингтон, тя винаги е продиктувана от съперничеството между Съединените щати и Китай.

Още от началото на втория си мандат, Доналд Тръмп използва всякакви подходи, за да откъсне Русия от орбитата на Китай и това също ще е решаващо за срещата между двамата сега.

