Опасно ветровито в петък

от БНТ
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
На места ще превали

В повечето райони ще е предимно слънчево. В Югозападна България и планините ще се развива купеста облачност и на места ще превали. Ще духа умерен, в Югоизточна България временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София около 31°.

По Черноморието ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността през втората половина на деня над южното крайбрежие. Ще продължи да духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. В следобедните часове на отделни места в Рило-Родопската област ще превали. Ще духа умерен и временно силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25°, на 2000 метра около 17°.

През почивните дни ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. Вятърът ще се задържи от изток-североизток, в събота ще е слаб до умерен, в неделя ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°.

През първите дни от новата седмица ще има и слънчеви часове, но и ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има и валежи, придружени от гръмотевици. Във вторник температурите слабо ще се понижат.

