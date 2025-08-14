9 диви птици, лекувани в Спасителния център към "Зелени Балкани", направиха своя първи полет

Близо до Кремиковския манастир
9 диви птици - всички претърпели инцидент и лекувани в Спасителния център за диви животни към "Зелени Балкани", направиха своя първи полет днес близо до Кремиковския манастир.
Птиците са застрашени видове и са включени в Закона за биологичното разнообразие.
Някои от тях са пристигнали в Центъра още като бебета, а други постъпват за лечение вследствие на инциденти.
Всички те са маркирани със специални пръстени от орнитолозите на БАН, които ще им служат за разпознаване.
"Тези пръстени служат също, ако птиците мигрират на юг, други колеги орнитолози ги наблюдават в други държави, съответно подават информация така, както ние връщаме обратна информация, ако дойдат чужди птици тук при нас", заяви д-р Руско Петров, оперативен управител на Спасителния център за диви животни.
"Бих отправила послание да са по-бдителни, да обръщат повече внимание на животните, понеже те нямат глас, ние сме техния глас и затова правим всичко възможно да им възстановим най-реалистично хабитатите, които бяха унищожени от пожарите", коментира Таня Борисова, доброволец.