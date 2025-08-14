9 диви птици, лекувани в Спасителния център към "Зелени Балкани", направиха своя първи полет

9 диви птици - всички претърпели инцидент и лекувани в Спасителния център за диви животни към "Зелени Балкани", направиха своя първи полет днес близо до Кремиковския манастир.



Птиците са застрашени видове и са включени в Закона за биологичното разнообразие.

Някои от тях са пристигнали в Центъра още като бебета, а други постъпват за лечение вследствие на инциденти.

Всички те са маркирани със специални пръстени от орнитолозите на БАН, които ще им служат за разпознаване.