БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
4
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома,...
20:52, 14.08.2025 (обновена)
Чете се за: 02:32 мин.
18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в...
17:50, 14.08.2025 (обновена)
Чете се за: 01:05 мин.
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
12:56, 14.08.2025
Чете се за: 00:57 мин.
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
11:08, 14.08.2025
Чете се за: 01:17 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 14.08.2025 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 14.08.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:41, 14.08.2025
Протести и сблъсъци в Сърбия: Ранени са 80 граждани и 25 полицаи
20:25, 14.08.2025
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да...
20:18, 14.08.2025
84-годишен мъж е предаден на прокуратурата за умишлен палеж
20:12, 14.08.2025
30% ръст на имотните сделки: Очаква се продажбата на имоти да се...
20:05, 14.08.2025
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ...
19:51, 14.08.2025
Тръмп: Путин изглежда е готов на сделка
19:46, 14.08.2025
Мъжът, съобщил за опасност на борда на самолет, звънял многократно...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
3
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на...
4
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
5
Преди еврото - служителите на "Български пощи" започват...
6
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
Реклама
Най-четени
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
3
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
5
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 14.08.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 14.08.2025 г., 09:10 ч.
09:10, 14.08.2025
Спортни новини 13.08.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 13.08.2025
Спортни новини 13.08.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 13.08.2025
Спортни новини 13.08.2025 г., 09:10 ч.
09:10, 13.08.2025
Спортни новини 12.08.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 12.08.2025
Реклама
Водещи новини
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ...
20:05, 14.08.2025 (обновена)
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Тръмп: На предстоящия диалог с Путин искам да създам условия за следваща среща
22:27, 14.08.2025 (обновена)
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
20:25, 14.08.2025
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
20:53, 14.08.2025
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
30% ръст на имотните сделки: Очаква се продажбата на имоти да се...
20:12, 14.08.2025
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Коя е военната база в Аляска, домакин на срещата Тръмп - Путин
22:42, 14.08.2025 (обновена)
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Проблемът с водата в Плевен: Окончателното решение ще се забави...
18:15, 14.08.2025
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
"Пеещата" магистрала в Китай: Легендарен път в степите на...
18:51, 14.08.2025 (обновена)
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ