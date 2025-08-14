Мъжът, съобщил за опасност на борда на самолет, звънял многократно на 112

От районната прокуратура съобщиха, че мъжът няма криминални регистрации
36-годишният Александър от Пловдивско, който ангажира половината от въздушното пространсто на Европа след като подаде сигнал, че има опасност на полет от София за Лондон, се е обадил няколко пъти на телефон 112, за да съобщи за готвени атентати както в София, така и на летището Пловдив.
От районната прокуратура съобщиха, че мъжът няма криминални регистрации, разведен е с жена си, от която има близнаци. Предстои да му бъде изготвена психиатрична експертиза.
"Извършителят е подал няколко еднотипни сигнала на телефон 112, във връзка с които е подал сигнал, че разполага с информация за предстоящи атентати. Не е дадена смислена причина или обяснение от страна на извършителя, като пак казвам, психичното му здраве е под въпрос, който предстои да се изясни предвид готвената психиатрична експертиза. Ако е невменяем не може да бъде субект на наказателно преследване, съответно не можем да ангажираме наказателната му отговорност", каза Пламен Пантов, зам.-районен прокурор на Пловдив.