Мъжът, съобщил за опасност на борда на самолет, звънял многократно на 112

36-годишният Александър от Пловдивско, който ангажира половината от въздушното пространсто на Европа след като подаде сигнал, че има опасност на полет от София за Лондон, се е обадил няколко пъти на телефон 112, за да съобщи за готвени атентати както в София, така и на летището Пловдив.

От районната прокуратура съобщиха, че мъжът няма криминални регистрации, разведен е с жена си, от която има близнаци. Предстои да му бъде изготвена психиатрична експертиза.