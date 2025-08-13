БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон...
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с...
Росен Желязков: Конституционният баланс между...
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на...
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника...
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители

Виктор Борисов от Виктор Борисов , Източник: БГНЕС
У нас
Сигналът е подаден от български гражданин с психически проблеми, чиито близки са били на борда

германски изтребители ескортираха полет софия лондон
Снимка: илюстративна
Германски изтребители "Юрофайтър" са ескортирали самолет Боинг 737-800 на авиокомпания "Райънеър" от София до Лондон (летище "Станстед") с 174 души на борда. Случаят е от 11 август.

Полетът се намирал във въздушното пространство на Австрия и се готвел да влезе в това на Чехия, но не получил разрешение. Машината завила наляво, за да остане в австрийското въздушно пространство и да заобиколи чешкото.

Докато прелитал над Германия, към самолета се присъединили два изтребителя, които го ескортирали до преминаването му в нидерландското въздушно пространство. Полетът продължил към Лондон и кацнал безопасно на пистата на летище "Станстед".

По информация, имало план за атака срещу полета, което довело до отказа на Чехия да допусне самолета в своето въздушно пространство и до ескортирането му от "Юрофайтър"-и над Германия, които обаче не открили нищо необичайно.

Самолетът останал на летище "Станстед" през нощта и възобновил полетите си на следващата сутрин.

Във връзка със случая от Министерството на транспорта и съобщенията и от Министреството на вътрешните работи информират:

На 11 август 2025 г. е получен сигнал на телефон 112 от гражданин, който е заявил, че на борда на самолет Боинг 737 на авиокомпания "Райънеър", изпълняващ полет FR-9962 от София до лондонското летище "Станстед" със 174 души на борда, има чуждестранен гражданин, който възнамерява да извърши "лоши неща".

Полицията незабавно уведомява Координационния център на летище "Васил Левски" – София, който от своя страна информира Ръководство на въздушното движение (РВД). Към момента на обаждането самолетът вече е бил във въздушното пространство на Сърбия, над района на Нови Сад. Информиран е началникът на смяна в РВД – Сърбия.

Своевременно са събрани данни, че лицето, подало сигнала, е български гражданин, който по информация на негов близък е психически нестабилен. На борда на полета, посочен от него (София – Лондон "Станстед"), пътували бившата му съпруга и двете му дъщери. При проверка от "Гранична полиция" е установено, че на борда на самолета няма чуждестранни граждани от рискови държави, за каквито се твърди в сигнала.

Подателят, 36-годишен мъж, е установен и задържан. По случая е образувано досъдебно производство. Кризисният щаб незабавно е уведомил авиокомпанията и летище "Станстед" – Лондон, както и партньорските служби. Командирът на полета и авиокомпанията са взели решение да не извършват извънредно кацане, а да продължат полета до Лондон.

По решение на Кризисния щаб на летище “Васил Левски” – София са въведени допълнителни мерки за сигурност. През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти, свързани със сигурността, на територията на летище "Васил Левски" – София.

