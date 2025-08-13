Дипломация в действие: Интензивни разговори преди срещата Путин - Тръмп в Аляска

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги...
Чете се за: 04:22 мин.
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от...
Чете се за: 12:42 мин.
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон...
Чете се за: 03:05 мин.
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Конституционният баланс между...
Чете се за: 03:57 мин.
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Чете се за: 01:17 мин.
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на...
Чете се за: 00:45 мин.
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника...
Чете се за: 02:15 мин.

Ива Стойкова
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Според Кремъл ЕС саботира дипломатическите усилия на Вашингтон и Москва за рещаване на кризата около Украйна

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Интензивни разговори преди предстоящата среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин. Европейски лидери проведоха видеоконферентна среща по инициатива на германското правителство, преди да разговарят виртуално и с президента на Съединените щати. За да се включи в дискусиите, в Берлин пристигна украинският президент Володимир Зеленски. Целта на дипломатическите усилия - съгласуване на позиции и споделяне на очаквания преди разговорите в Аляска.

Дипломация в действие с център Берлин. Канцлерът Фридрих Мерц лично посрещна в германската столица украинския президент Володимир Зеленски, който пристигна за серия от разговори, предшестващи срещата Тръмп - Путин в Аляска. След двустранни преговори Мерц и Зеленски се включиха във виртуална дискусия с участието на председателите на ЕК и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, ръководителите на Великобритания, Франция, Италия, Полша и Финландия. Темите - възможностите за допълнителен натиск над Русия, евентуални мирни преговори, териториалните претенции и сигурността.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Тинатин Акхвледиани, Център за изследвания на европейски политики: "Трябва да очакваме по-координиран подход от този, който сме виждали досега, план как да убедят президента Тръмп да погледне ситуацията от различен ъгъл. Основното е да стане ясно, че каквито и преговори да води с Путин, те ще рефлектират върху европейската архитектура на сигурността. Европа трябва да бъде на масата на преговорите".

Преди видеоформатът да се разшири с президента на Съединените щати Доналд Тръмп и със заместника му Джей Ди Ванс, Тръмп написа в социалната си мрежа:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "След малко ще разговарям с европейски лидери. Те са велики хора, които искат да се постигне сделка".

Вашингтон потвърди официално, че лидерската среща между Тръмп и Путин ще е във военна база в Анкъридж в Аляска, но намали очакванията за бързо постигане на примирие във войната в Украйна.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Мисля, че срещата ще е упражнение по слушане за президента. Вижте, ще присъства само една страна в тази война. Така че, за президента това е възможност да разбере по-добре как - да се надяваме, може да бъде сложен край на тази война."

Тръмп и Путин ще обсъдят натрупани въпроси, свързани с двустранните отношения, потвърди говорител на руското външно министерство.

Алексей Фадеев, зам.-говорител на министерството на външните работи на Русия: "Исканите от европейците консултации са политически и практически незначителни действия. Европейците подкрепят вербално дипломатическите усилия на Вашингтон и Москва за решаване на кризата около Украйна. Но в действителност Европейският съюз ги саботира".

В рамките на днешния ден е планиран и отделен кръг разговори във формат "Коалиция на желаещите" за Украйна с участието на лидерите на Франция, Германия и Великобритания Еманюел Макрон, Фридрих Мерц и Киър Стармър. По-рано лидерите на страните от Европейския съюз препотвърдиха подкрепата си за Украйна, докато тя упражнява неотменното си право на самозащита. Позицията е, че украинците трябва да имат свободата сами да решават бъдещето си. Изявлението не беше подкрепено единствено от Унгария.

#Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #Владимир Путин #Аляска

