Две са огнищата на пожара в Пирин, едното е в близост до Националния парк

Пореден ден продължава гасенето на пожара в Пирин. Десетки огнеборци, военни, горски, както и доброволци се включват в акцията и днес.

Огнищата остават две, като едното е в близост до Национален парк "Пирин". На място вече гасят и два шведски самолета. Не е ясно обаче колко дълго ще останат.

Вече трета седмица в сърцето на Пирин огънят не стихва. Ден след ден, метър по метър, екипите на пожарната, армията и Националния парк се борят с пламъците в един от най-трудните терени в страната.

"Към момента разрастване на нови територии в Национален парк "Пирин" няма. Всичко е локализирано до нивата на предишния ден. В Национален парк "Пирин" има засегнато от 10 до 15 дка", каза Росен Баненски, директор на Национален парк "Пирин".

Но борбата е на ръба – всяка спечелена позиция може да бъде изгубена за часове.

"Трябва да бъде овладян, дали ще бъде за 2 или 3 дни, това всичко ще покаже работата, която вършим. Много често, както и днес, работата, която сме постигнали предишния ден може да бъде загубена, но затова сме тук и се борим ден за ден, територия за територия. Няма спиране, когато е речено, тогава ще го спрем", коментира Росен Баненски.

Теренът е безмилостен – стръмни склонове с наклон до 60%, където горящи шишарки и клони прехвърчат отвъд просеките и разпалват нови фронтове. Затова нова, свежа сила никога не е излишна.

"Доброволците винаги са добре дошли. За терена, който е там, обаче са по-подходящи регистрирани доброволци, обучени доброволци, добре екипирани, които да бъдат разпределени заедно с нашите екипи, с цел тяхната безопасност и правилни действия", заяви комисар Валентин Василев, директор на дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

В битката срещу огъня са и доброволци от София, дошли за трети път в тази мисия.

"Теренът със сигурност създава трудност, тъй като има голяма денивелация и голяма надморска височина и създава трудност да се достъпи най-малкото. На други терени може да се достъпи с кола, с пожарна, докато тук всичко е на ръка и евентуално по въздух", каза Николай Станков, Спасителен клуб „За бъдеще".

Тежка работа, изтощение и постоянна опасност – но въпреки това всички заедно са в една обща битка, битката природата в Пирин да остане жива.