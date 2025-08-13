БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Конституционният баланс между...
Чете се за: 03:57 мин.
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Чете се за: 01:17 мин.
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на...
Чете се за: 00:45 мин.
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Две са огнищата на пожара в Пирин, едното е в близост до Националния парк

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Николова
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
Запази

На място вече гасят и два шведски самолета

Две са огнищата на пожара в Пирин, едното е в близост до Националния парк
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Пореден ден продължава гасенето на пожара в Пирин. Десетки огнеборци, военни, горски, както и доброволци се включват в акцията и днес.

Огнищата остават две, като едното е в близост до Национален парк "Пирин". На място вече гасят и два шведски самолета. Не е ясно обаче колко дълго ще останат.

Вече трета седмица в сърцето на Пирин огънят не стихва. Ден след ден, метър по метър, екипите на пожарната, армията и Националния парк се борят с пламъците в един от най-трудните терени в страната.

"Към момента разрастване на нови територии в Национален парк "Пирин" няма. Всичко е локализирано до нивата на предишния ден. В Национален парк "Пирин" има засегнато от 10 до 15 дка", каза Росен Баненски, директор на Национален парк "Пирин".

Но борбата е на ръба – всяка спечелена позиция може да бъде изгубена за часове.

"Трябва да бъде овладян, дали ще бъде за 2 или 3 дни, това всичко ще покаже работата, която вършим. Много често, както и днес, работата, която сме постигнали предишния ден може да бъде загубена, но затова сме тук и се борим ден за ден, територия за територия. Няма спиране, когато е речено, тогава ще го спрем", коментира Росен Баненски.

Теренът е безмилостен – стръмни склонове с наклон до 60%, където горящи шишарки и клони прехвърчат отвъд просеките и разпалват нови фронтове. Затова нова, свежа сила никога не е излишна.

"Доброволците винаги са добре дошли. За терена, който е там, обаче са по-подходящи регистрирани доброволци, обучени доброволци, добре екипирани, които да бъдат разпределени заедно с нашите екипи, с цел тяхната безопасност и правилни действия", заяви комисар Валентин Василев, директор на дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

В битката срещу огъня са и доброволци от София, дошли за трети път в тази мисия.

"Теренът със сигурност създава трудност, тъй като има голяма денивелация и голяма надморска височина и създава трудност да се достъпи най-малкото. На други терени може да се достъпи с кола, с пожарна, докато тук всичко е на ръка и евентуално по въздух", каза Николай Станков, Спасителен клуб „За бъдеще".

Тежка работа, изтощение и постоянна опасност – но въпреки това всички заедно са в една обща битка, битката природата в Пирин да остане жива.

#Пирин #доброволци #пожар

Водещи новини

Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с жертва на пътя за Слънчев бряг
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с жертва на...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Росен Желязков: Конституционният баланс между институциите е парализиран, готови сме за битки Росен Желязков: Конституционният баланс между институциите е парализиран, готови сме за битки
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Две са огнищата на пожара в Пирин, едното е в близост до Националния парк Две са огнищата на пожара в Пирин, едното е в близост до Националния парк
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Измама с безплатни карти за транспорт в Русе - как действа престъпната схема? Измама с безплатни карти за транспорт в Русе - как действа престъпната схема?
Чете се за: 01:50 мин.
Регионални
Пеевски поиска Агенцията за публичните предприятия и контрол да...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
89 жертви след израелски удари по Газа
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Най-малко 3 са жертвите на екстремно високите температури в Европа
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Кръгла маса за шарката по животните: Търси се решение за спасяване...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ