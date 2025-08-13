Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника ще помага на огнеборците

В Пирин планина се борят с пожара на 3 фронта. В късните часове на единият от фронтовете, който се оказа на територията на Националния парк, огънят беше овладян.

По предварителни изчисления огънят е засегнал около 15 декара от парка. За останалите два фронта се разчиташе на гасенето на ръка заради труднодостъпните райони.

Ситуацията продължава да бъде изключително сложна и динамична. Десетки горски служители, военни огнеборци, както и доброволци продължават да бъдат на място в планината в труднодостъпен терен.

Очаква се и днес да се включи летателна техника, която да помогне на всички тези служители. Вчера пожарът в късния следобед от низов заради силния вятър се превърна във върхов. Това съответно причини изключително задимяване в района, което наложи всички служители на терен да бъдат спешно евакуирани.

Към момента пожарът е низов, не се очаква да засегне нови територии.

"Към момента разрастване на нови територии в Национален парк "Пирин" няма. Всичко е локализирано до нивата на предишния ден. Някъде в Национален парк "Пирин" има засегнато от 10 до 15 декара. Загубите са безценни. Това зад нас е една апокалистична картина, която започна преди 18 дена и ние тук се борим с пожари, които поне хората, които работят тук, не са виждали в България в последните години", каза Росен Баненски, директор на Национален парк "Пирин".

Към момента няма доброволци няма да бъдат върнати, стига тези, които идват да бъдат наистина подготвени, добре екипирани и да имат преминал курс на обучение за такива спасителни операции.