БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца...
Чете се за: 02:52 мин.
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Борбата с огъня в Пирин: Заради върхово горене гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Слави Илиев
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Запази
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Продължава гасенето на пожара в Пирин. Огънят вече навлезе в територията на Национален парк "Пирин". По последна информация екипите, които гасят на терен вече са изтеглени на безопасно място.

Според директора на пожарната служба в Благоевград комисар Валентин Василев, причината е, че на един от фронтовете пожарът от низов вече е върхов, а това налага изтегляне от горещата точка на пожарникари, военнослужещи, доброволци и горски служители.

В момента, според Василев, се гаси само с двата хеликоптера, а след като огънят бъде свален на земята екипите отново ще се върнат на терен. Пожарът вече е на територията Национален парк "Пирин", като според предварителни изчисления е засегнал над 15 декара площ.

#пожарът в Пирин #село Илинденци #гасене на пожар #хеликоптери за гасене на пожари #НП "Пирин"

Водещи новини

Борбата с огъня в Пирин: Заради върхово горене гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени
Борбата с огъня в Пирин: Заради върхово горене гасят само...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Синтетична дрога за 300 000 лева задържа пловдивската полиция Синтетична дрога за 300 000 лева задържа пловдивската полиция
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
От днес мобилно приложение показва цените на лекарствата в аптеките в левове и в евро От днес мобилно приложение показва цените на лекарствата в аптеките в левове и в евро
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Над 3300 нарушения на скоростта в Благоевградско само за седмица Над 3300 нарушения на скоростта в Благоевградско само за седмица
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Огнеборци на ръба на силите си: Критична остава ситуацията с пожара...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
ЕС без Унгария: Украйна трябва сама да решава съдбата си
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ