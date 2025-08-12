Борбата с огъня в Пирин: Заради върхово горене гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени

Продължава гасенето на пожара в Пирин. Огънят вече навлезе в територията на Национален парк "Пирин". По последна информация екипите, които гасят на терен вече са изтеглени на безопасно място.

Според директора на пожарната служба в Благоевград комисар Валентин Василев, причината е, че на един от фронтовете пожарът от низов вече е върхов, а това налага изтегляне от горещата точка на пожарникари, военнослужещи, доброволци и горски служители.

В момента, според Василев, се гаси само с двата хеликоптера, а след като огънят бъде свален на земята екипите отново ще се върнат на терен. Пожарът вече е на територията Национален парк "Пирин", като според предварителни изчисления е засегнал над 15 декара площ.