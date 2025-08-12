Огнената стихия над Илинденци: Продължава гасенето на ръка, пожарът навлезе в Национален парк Пирин

19-ти ден продължава гасенето на огъня над село Илинденци. Повече от сто човека и днес се борят с огнищата, които се възпламениха отново преди дни. Гасенето по земя е трудно, на помощ има и летателна техника.

"Това, което през вчерашния ден притесняваше всички на терен, днес се случи".

Директорът на НП Пирин, Росен Баненски заяви за БНТ, че огънят вече е навлязъл в териториите на парка. Обхванал е близо 20 декара, а гасенето е изключително трудно, тъй като огнището е на голяма надморска височина, пресечена местност.

Усилията на огнеборците през днешния ден са насочени към ограничаване на огнището, което е навлязло в Национален парк "Пирин". В гасенето там са се включили и служители на парка.

Атанас Стоянов - кмет Сандански: "Обстановката продължава да бъде трудна и сложна с оглед на пожара в следствие на високите температури и атмосферните условия. Имаше 3 основни огнища, за радост през вчерашния ден 2 от тях се локализираха и овладяха. Днес основното предизвикателство е следващото огнище, което е в непосредствена близост до Национален парк Пирин, натам са насочени усилията". Росен Баненски - НП "Пирин": "И днес, гасенето се осъществява предимно на ръка. Горските служители, които са на терен вече 19-ти ден разказват, че до огнището най-високото в планината, се ходи повече от час по изключително стръмен и опасен терен, а гасачните им раници тежат повече от 20 кг".

Иван Ризов – директор на ДГС Струмяни: "Една гръбна пръскачка да кажем, че събира между 15 и 20 литра вода, но едно качване с нея много бързо свършва и вече следващото качване изисква изключителни усилия и хората се изморяват най-малкото, така че най-добрият вариант за вода е по въздух". Илия Апостолов – горски стражар: "Докато се качиш само и вече си изморен, не можеш да работиш. Там, където са най-фрапиращи нещата, там я използваме, за да можем да го пресечем самия пожар, да не минава ивицата, да продължава".

Летателна техника също се включи в гасенето днес. Два самолета от Швеция обливат по въздух.

Те пълнят вода от язовир Доспат и Бутковско езеро в Керкини, Гърция.