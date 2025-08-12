БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Пожарът в Пирин не стихва

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Запази

Над 150 пожарникари, горски, военни и доброволци тръгнаха пеша към двете огнища

Илинденци - пожар
Снимка: БНТ
Слушай новината

В пет часа тази сутрин, повече от 150 пожарникари, горски, военни и доброволци тръгнаха пеша към двете огнища, които от вчера се разгоряха в Пирин над село Илинденци.

Заради труднодостъпния терен, и днес ще се гаси предимно на ръка, както и с автомобили с помпи. Ще продължи изграждането на просеки за ограничаване на пожара. Огънят е низов, горят предимно сухи треви и храсти.

Очаква се в гасенето да се включат отново двата самолета от Швеция, както и хеликоптер. Няма опасност за близките населени места.

Засега огънят не е навлязъл в национален парк Пирин, но се намира на границата на резервата.

#пожарите в страната #Илинденци

Водещи новини

Пети ден продължава битката с огнената стихия в Сунгурларе
Пети ден продължава битката с огнената стихия в Сунгурларе
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Пожарът в Пирин не стихва Пожарът в Пирин не стихва
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Огненият ад в Средец - локализиран Огненият ад в Средец - локализиран
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Две нови земетресения разлюляха турския окръг Балъкесир Две нови земетресения разлюляха турския окръг Балъкесир
Чете се за: 00:55 мин.
По света
САЩ и Китай си стиснаха ръцете
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
АПИ си раздаде 2,2 млн. лв бонуси за „добре свършена...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Тръмп очаква "конструктивна" среща с Путин
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ