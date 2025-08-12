Пожарът в Пирин не стихва

В пет часа тази сутрин, повече от 150 пожарникари, горски, военни и доброволци тръгнаха пеша към двете огнища, които от вчера се разгоряха в Пирин над село Илинденци.

Заради труднодостъпния терен, и днес ще се гаси предимно на ръка, както и с автомобили с помпи. Ще продължи изграждането на просеки за ограничаване на пожара. Огънят е низов, горят предимно сухи треви и храсти.

Очаква се в гасенето да се включат отново двата самолета от Швеция, както и хеликоптер. Няма опасност за близките населени места.

Засега огънят не е навлязъл в национален парк Пирин, но се намира на границата на резервата.