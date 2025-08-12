16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе - битката продължава

Пети ден продължава борбата с огъня в Сунгурларе. Над 20 екипа на пожарната, горски служители и доброволци са на терен за справяне с огнената стихия.

Близо 50 души от село Скала бяха евакуирани вчера след като беше задействана системата BG-Alert и имаше опасност огъня да влезе в селото. След включването на самолети и хеликоптери в най-критичния момент пожарът в района на селото беше овладян. Няма пострадали и бедстващите хора.

Към момента няма опасност за населеното място. От петък, когато избухна пожара, са изгорели над 16 000 декара смесена гора и лозови масиви.

21 пожарни са останали на мястото на пожара.

"Нощта премина в работа. Успяхме да локализираме два от фронтовете на пожара. В днешния ден ще продължи работата ни в посока смесен горски масив между селата Бераново и Скала. Там ще бъдат насочени основно усилията днес", каза в "Денят започва" старши комисар Любомир Баров.

Той уточни, че няма опасност за населените места. В момента, допълни той, горят широколистна и иглолистна гора, както и храстова растителност.

Областният управител на Бургас Владимир Крумов каза, че евакуираните хора вече са се прибрали по домовете си. Няма опасност за тях, допълни той.

"След малко ще пристигнат и военнослужещи от Ямбол, които ще се включат с пръскачки, за да гасят в гората".

Хората са добре, заяви Владимир Крумов, но са изплашени. Той допълни, че са благодарни за това, че няма пострадали хора.







