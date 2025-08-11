БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги...
Чете се за: 04:22 мин.
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от...
Чете се за: 12:42 мин.
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон...
Чете се за: 02:55 мин.
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Конституционният баланс между...
Чете се за: 03:57 мин.
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Чете се за: 01:17 мин.
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на...
Чете се за: 00:45 мин.
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Археологическа находка: Разкриха античен гроб при ремонти на Художествената академия

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази

Откритият античен гроб вероятно няма да остане единствен

Снимка: НХА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Откриха античен гроб при ремонта на северната сграда на Националната художествена академия. Той е част от източния некропол на Сердика. Работата на археолозите започна днес и ще обхване цялата площ на северното крило на академията. Откритието е в резултат на предварително проучване. Откритият античен гроб вероятно няма да остане единствен.

Елена Николова, ръководител на разкопките от РИМ - София: "В случая имаме тегулен гроб, предполагаме, че ще намерим още подобни. Евентуално в района са регистрирани гробници със сводово покритие, може би ще се натъкнем и на някои от тях, ако имаме късмет, може да намерим и някоя гробница със стенописи, но едва ли. По-скоро ще си останем с този тип гробни съоръжения."

Ядрото на източния некропол е около църквата "Света София". Простира се на изток към катедралния храм "Свети Александър Невски" и достига чак до парка "Заимов". А новите открития ще допълнят картината от Античността.

Елена Николова, ръководител на разкопките от РИМ - София: "Най-вероятно ще попаднат в късната Античност, ще бъдат от 4 и 5 век, т.е. вече християнизирано население, така че те са си с ориентация стандартна. Обикновено нямат богат гробен инвентар, но пък може да бъдем изненадани и с някой по-ранен гроб."

Археолозите се натъкват на находката по време на ремонта на северната сграда на Художествената академия.

снимки: НХА

Георги Янков, ректор на Националната художествена академия: "Както към античните неща, които намерихме тук, така и с цялата тази постройка, която е вече на над 100 години, ние се отнасяме изключително отговорно и сериозно и искаме да запазим, колкото се може автентичния й вид, естествено с една препратка към съвремието и изискванията за безопасност, за топлина, за екологичност и т.н."

Ще бъде запазено и емблематичното стълбище в сградата.

#античен гроб #Художествена гимназия #археологическа находка

Последвайте ни

ТОП 24

Мечтата на Лудогорец за Шампионска лига бе разбита в Унгария
1
Мечтата на Лудогорец за Шампионска лига бе разбита в Унгария
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за Слънчев бряг
2
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за...
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
3
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до...
Срещата Тръмп - Путин ще бъде в Анкоридж, съобщи Белият дом
4
Срещата Тръмп - Путин ще бъде в Анкоридж, съобщи Белият дом
Асен Александров вече няма да е директор на столичното 51-во училище
5
Асен Александров вече няма да е директор на столичното 51-во училище
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Култура

Кабинетът отпусна 34 млн. лв. за държавните културни институти в областта на сценичните изкуства
Кабинетът отпусна 34 млн. лв. за държавните културни институти в областта на сценичните изкуства
Откриха барелеф на Андерсен на "Алея на народите" в Свети Влас Откриха барелеф на Андерсен на "Алея на народите" в Свети Влас
Чете се за: 01:15 мин.
Изложба събира археологически находки от тракийско погребение, разкрито край Тополовград Изложба събира археологически находки от тракийско погребение, разкрито край Тополовград
Чете се за: 00:22 мин.
"Театърът е любовта на моя живот": Антонио Бандерас навършва 65 години "Театърът е любовта на моя живот": Антонио Бандерас навършва 65 години
Чете се за: 06:10 мин.
Нова находка в Хераклея Синтика: Откриха полускъпоценен камък Нова находка в Хераклея Синтика: Откриха полускъпоценен камък
Чете се за: 00:45 мин.
Пред "Александър Невски": Световни оперни звезди изпълняват 9-ата симфония на Бетовен Пред "Александър Невски": Световни оперни звезди изпълняват 9-ата симфония на Бетовен
Чете се за: 04:15 мин.

Водещи новини

Европа, САЩ и НАТО с обща позиция: Без предаване на украински територии на Русия и участие на Киев в преговорите
Европа, САЩ и НАТО с обща позиция: Без предаване на украински...
Чете се за: 05:17 мин.
По света
Аплодисменти за момчетата от Сунгурларе: "Няма смисъл да ни е страх, в такива моменти трябва да сме заедно" Аплодисменти за момчетата от Сунгурларе: "Няма смисъл да ни е страх, в такива моменти трябва да сме заедно"
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Два самолета и два хеликоптера гасят огнената стихия в Пирин (СНИМКИ) Два самолета и два хеликоптера гасят огнената стихия в Пирин (СНИМКИ)
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите" Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Спаси и плати: Двама земеделци потушиха пожар, но бяха глобени за...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Пътят към еврозоната: Все повече хора одобряват приемането на еврото
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги (ОБЗОР)
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ