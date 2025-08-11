Археологическа находка: Разкриха античен гроб при ремонти на Художествената академия

Откриха античен гроб при ремонта на северната сграда на Националната художествена академия. Той е част от източния некропол на Сердика. Работата на археолозите започна днес и ще обхване цялата площ на северното крило на академията. Откритието е в резултат на предварително проучване. Откритият античен гроб вероятно няма да остане единствен.

Елена Николова, ръководител на разкопките от РИМ - София: "В случая имаме тегулен гроб, предполагаме, че ще намерим още подобни. Евентуално в района са регистрирани гробници със сводово покритие, може би ще се натъкнем и на някои от тях, ако имаме късмет, може да намерим и някоя гробница със стенописи, но едва ли. По-скоро ще си останем с този тип гробни съоръжения."

Ядрото на източния некропол е около църквата "Света София". Простира се на изток към катедралния храм "Свети Александър Невски" и достига чак до парка "Заимов". А новите открития ще допълнят картината от Античността.

Елена Николова, ръководител на разкопките от РИМ - София: "Най-вероятно ще попаднат в късната Античност, ще бъдат от 4 и 5 век, т.е. вече християнизирано население, така че те са си с ориентация стандартна. Обикновено нямат богат гробен инвентар, но пък може да бъдем изненадани и с някой по-ранен гроб."

Археолозите се натъкват на находката по време на ремонта на северната сграда на Художествената академия.

снимки: НХА

Георги Янков, ректор на Националната художествена академия: "Както към античните неща, които намерихме тук, така и с цялата тази постройка, която е вече на над 100 години, ние се отнасяме изключително отговорно и сериозно и искаме да запазим, колкото се може автентичния й вид, естествено с една препратка към съвремието и изискванията за безопасност, за топлина, за екологичност и т.н."

Ще бъде запазено и емблематичното стълбище в сградата.