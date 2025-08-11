Възрастна жена беше нападната в Гаганица - тя обвинява кмета на селото

Полицията в Монтана разследва побой над възрастна онкоболна жена в село Гаганица. Потърпевшата твърди, че преди няколко дни кметът Емил Миладинов ѝ нанесъл побой и отправил заплахи към нея. Градоначалникът отрича.

Събиране за рожден ден станало причина за конфликта. Няколко жени от село Гаганица се събрали да празнуват в помещението на певческата група, в която участват от години. По думите им, кметът на селото влязъл при тях и започнал да ги гони, тъй като в сградата имало складирани строителни материали. Обвинил ги, че дошли да крадат.

Мариана Любенова, потърпевша: " Викам никой не краде, викам. Сложихме малко балони. Той дойде скъса балоните, бутна касетофона на земята, влиза да изкубе удължителя и искаше да ми го намотае на врата, обаче аз се отдръпнах и той вече като излезе с двете ръце хваща вратата с металната дръжка и почва да блъска по мен. 5-6 удара в гръдния кош. И като отпусна, аз вече се отпуснах и паднах."

Кметът Емил Миладинов има своя версия за случилото се и отрича твърденията за проявена агресия.

Емил Миладинов, кмет на село Гаганица: "Предупредих я още с идването и ѝ казах, Марияна, тук е невъзможно да правите банкет, понеже падат стари материали и може някой да падне, нещо да ви счупи и после проблемът ще е мой. "Не! Аз както кажа - така, аз ще го правя тук банкета". Това е пълна провокация. Значи целта на всичката тази групичка от 5-6 човека е тяхна злоба, че понеже от дълги години съм кмет на селото и затова правят всичко възможно да ми правят мръсно, за да захванат моето место."

Два дни по-късно Марияна потърсила медицинска помощ в местния Спешен център. Изписана е веднага. Полицията проверява случая.