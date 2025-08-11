НАП ще проверява 4 общини, посочени от Сметната палата, заради съмнение за данъчни нарушения

Националната агенция за приходите ще направи проверка в четирите общини, посочени от Сметната палата, заради одитите на годишните им отчети за 2023 и 2024 година. Това съобщиха от ведомството за БНТ. В "По света и у нас" в края на миналата седмица ви разказахме, че общините Челопеч, Якоруда, Раднево и Перущица са предадени за проверка на данъчните след извършени одити и съмнения за липсващи фактури.

Междувременно един от засегнатите кметове - този на Перущица реагира и ни покани, за да опровергае, че има проблем в общината и да обясни, че липсващата фактура е свързана със стар случай.

Кметът на Перущица научил от медиите, че има проблем с фактурите в общината.

Николай Баков, кмет на Община Перущица: "Одитът, който е направен, мога да ви кажа, че констатира, че ние нямаме проблеми с нарушаване на законодателството и членовете на законите. Те засякоха малки проблеми, които ни дадоха време да бъдат отстранени, съответно се отраниха, описани са в доклада, който е достъпен на страницата на Община Перущица."

"БНТ: Данъчните идваха ли на проверка?

- Никой не е идвал на проверка, точно затова бях учуден от публикацията, която излезе от ваше име, от вашата медия. Одитът беше доста професионален, аз и моят екип останахме с впечателние, че всичко е наред", каза кметът на Перущица.

От НАП отговориха, че ще направят проверка и в четирите общини, посочени от Сметната палата, за да установят дали има нарушения на данъчното законодателство или не. Проверките са текущи и от агенцията не посочват кога се очаква да приключат.

В одитния доклад на Сметната палата се вижда, че е имало проблеми със счетоводното отчитане на приходите и разходите в Перущица, но след направена забележка, то е коригирано. Без решение обаче остава проблем с липсваща фактура от концесия на местния язовир.

"Концесията е за язовира и въпросната проблемна фактура, за която те отбелязаха, че имаме забележка към нея, е, че самият концесионер не е издал фактурата, която трябва да бъде към община Перущица и ние трябва да издадем съответната фактура пък към тях и точно тази фактура е забележка в одита, който ни направиха", отбеляза Николай Баков.

Фактурата обаче не е отсега и продължава да липсва.

Магдалена Божкова, директор на дирекция "Финанси" в Община Перущица: "Язовирът е отдаден на концесия през 2018 година, за реализираните инвестиции в него е следвало концесионерът да ни издаде фактура, каквато не е издадена." "БНТ: От 2018 г. досега защо не е направено, не сте ли търсили концесионерът да го направи?

Магдалена Божкова, директор на дирекция "Финанси" в Община Перущица: Трябвало е концесионерът да издаде такава фактура след извършената инвестиция, 3-годишен беше периодът на инвестицията и той не е издал.

- А ще го направи ли?

- Не, няма да го направи, няма и предписания от Сметната палата, че трябва да го направи.

- На каква стойност е?

- Около 300 хиляди лева."

В крайна сметка отчетът на общината е приет с положително мнение от Сметната палата, но предстои да бъде направена проверката на данъчните. Все още очакваме коментар и от останалите общини, като докладите на Челопеч и Якоруда освен към данъчните, са предадени и за допълнителна проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция.