БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в...
Чете се за: 02:27 мин.
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе:...
Чете се за: 04:07 мин.
Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната,...
Чете се за: 02:57 мин.
Локализиран е големият пожар в община Средец
Чете се за: 03:32 мин.
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Чете се за: 01:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Защо Аляска: Как Киев, Вашингтон и Москва коментират мястото на срещата

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Запази

До дългоочаквания разговор между Тръмп и Путин остават броени дни, но редица въпроси - и логистични, и геополитически, все още са без отговор

тръмп путин срещат аляска август преговарят войната украйна
Снимка: БТА/Архив

И докато Европа и Украйна обмислят общата си стратегическа позиция, последните приготовления преди срещата между американския и руския президенти са в ход. До дългоочаквания разговор остават броени дни, но редица въпроси - и логистични, и геополитически, все още са без отговор. И един от тях е защо за срещата е избрана Аляска - реверанс към Москва, или Вашингтон залага послание "само бизнес", а може би опит Европа и Украйна да бъдат държани далеч.

Анкъридж - най-големият град в най-големият американски щат - Аляска, и мястото, на което в петък ще се срещнат президентите на САЩ - Доналд Тръмп и Русия - Владимир Путин. Вашингтон не аргументира решението си. В Москва го нарекоха "много логично".

Кирил Дмитирев, директор на руския фонд за преки инвестиции: "Историческа руско-американска среща в Аляска на 15 август. Перфектната сцена: Съединените щати и Русия само на 3,9 км разстояние, между Диомидовите острови, разделени от Международната линия на смяна на датата (едната е „Вчера“, другата „Утре“). Нека преминем от вчера към утре в мир."

Диомидовите острови са в средата на Беринговия пролив. Източният се казва Ратманов и е в Русия, западният – Крузенщерн, е в САЩ, разказват анализатори. Разликата във времето между двата е 21 часа. Затова руският остров е известен с прозвището Утре, а американският – Вчера. Географски погледаното - Аляска е еднакво неудобна и за двамата президенти - и Тръмп, и Путин ще пътуват между 8 и 9 часа. Интересното е, че заради линията за смяната на датата, Тръмп ще лети в петък, а Путин - в събота. Американският щат е безопасен за руския държавен глава. Путин има заповед за арест от Международния наказателен съд заради незаконната депортация на украински граждани, сред които и деца. Нито Вашингтон, нито Москва признават съда. В Русия са убедени, че президентът им ще постигне своето.

Сабир, жител на Москва: "Това е хубаво. Аляска нали беше наша!"

В Киев смятат срещата, в която големият отсъстващ ще бъде украинският президент Володимир Зеленски, за подигравка.

Олеся Петрийска, майка на починал боец от "Азов":"Ще се срещнат в Аляска? Наистина ли? Това са глупости. Ние жертвахме всичко, а те сега ще се виждат... Това е смехотворно."

Освен, че го намират за неочаквано, украинските анализатори смятат, че то е открито протягане на ръка към Москва.

Виктор Шлинчак, анализатор: "Очевидно, това е жест, с който Съединените ащти намекват на Путин, че има нужда от спешно сътрудничество, че тези две страни могат някак си да си сътрудничат в икономически план. Не мисля, че изборът е добър, защото следващата стъпка е покана на американския президент в Русия. Едва ли сега е най-добрият момент. А и.. след всеки разговор между Путин и Тръмп, страната ни е заспивана с ракети и дронове."

Мнозина разчитат и ясно послание към Европа - вие сте далеч, нямате никакво значение. А ние сме съседи, имаме какво да си кажем, включително и за Украйна. През 1867 година Вашингтон купува Аляска от Москва. За 7,2 милиона долара. Сега пак ще се говори за територии, но този път за украински. Ще се намери ли място за президента Зеленски на масата на Тръмп и Путин, и ще се превърне американски щат в мястото, на което ще бъде сложен край на поредната война на Стария континент - отговорите в петък.

#среща Тръмп-Путин #Аляска

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
1
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
2
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция
3
Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция
Да срещнеш своя идол: Ирина сбъдна мечтата си да прегърне Дженифър Лопес
4
Да срещнеш своя идол: Ирина сбъдна мечтата си да прегърне Дженифър...
Пожарът край Сунгурларе продължава – над 10 000 дка гора са изпепелени
5
Пожарът край Сунгурларе продължава – над 10 000 дка гора са...
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в Газа
6
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
4
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
5
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: САЩ

Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
Горски пожари по света: Испания, Португалия и САЩ са в пламъци Горски пожари по света: Испания, Португалия и САЩ са в пламъци
Чете се за: 02:52 мин.
Съдбоносна седмица за Украйна: Извънредна среща на външните министри от ЕС Съдбоносна седмица за Украйна: Извънредна среща на външните министри от ЕС
Чете се за: 04:15 мин.
Решаваща седмица за войната в Украйна - ще договорят ли Тръмп и Путин мир? Решаваща седмица за войната в Украйна - ще договорят ли Тръмп и Путин мир?
Чете се за: 02:27 мин.
Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че САЩ работят за организиране на преговори между Путин и Зеленски Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че САЩ работят за организиране на преговори между Путин и Зеленски
Чете се за: 01:25 мин.
ЕС: На преговорите за мир в Украйна трябва да присъства и Киев ЕС: На преговорите за мир в Украйна трябва да присъства и Киев
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуират село Скала Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуират село Скала
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в бедствено положение (ОБЗОР) Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в бедствено положение (ОБЗОР)
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Последният продавач на вестници в Париж: Историята на Али Акбар
Чете се за: 00:47 мин.
По света
16-годишен пиян зад волана е хванат от полицията в Пловдив
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната, пламъците всеки...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
ООН осъди убийството на шестима палестински журналисти от...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ