Защо Аляска: Как Киев, Вашингтон и Москва коментират мястото на срещата

И докато Европа и Украйна обмислят общата си стратегическа позиция, последните приготовления преди срещата между американския и руския президенти са в ход. До дългоочаквания разговор остават броени дни, но редица въпроси - и логистични, и геополитически, все още са без отговор. И един от тях е защо за срещата е избрана Аляска - реверанс към Москва, или Вашингтон залага послание "само бизнес", а може би опит Европа и Украйна да бъдат държани далеч.

Анкъридж - най-големият град в най-големият американски щат - Аляска, и мястото, на което в петък ще се срещнат президентите на САЩ - Доналд Тръмп и Русия - Владимир Путин. Вашингтон не аргументира решението си. В Москва го нарекоха "много логично".

Кирил Дмитирев, директор на руския фонд за преки инвестиции: "Историческа руско-американска среща в Аляска на 15 август. Перфектната сцена: Съединените щати и Русия само на 3,9 км разстояние, между Диомидовите острови, разделени от Международната линия на смяна на датата (едната е „Вчера“, другата „Утре“). Нека преминем от вчера към утре в мир."

Диомидовите острови са в средата на Беринговия пролив. Източният се казва Ратманов и е в Русия, западният – Крузенщерн, е в САЩ, разказват анализатори. Разликата във времето между двата е 21 часа. Затова руският остров е известен с прозвището Утре, а американският – Вчера. Географски погледаното - Аляска е еднакво неудобна и за двамата президенти - и Тръмп, и Путин ще пътуват между 8 и 9 часа. Интересното е, че заради линията за смяната на датата, Тръмп ще лети в петък, а Путин - в събота. Американският щат е безопасен за руския държавен глава. Путин има заповед за арест от Международния наказателен съд заради незаконната депортация на украински граждани, сред които и деца. Нито Вашингтон, нито Москва признават съда. В Русия са убедени, че президентът им ще постигне своето.

Сабир, жител на Москва: "Това е хубаво. Аляска нали беше наша!"

В Киев смятат срещата, в която големият отсъстващ ще бъде украинският президент Володимир Зеленски, за подигравка.

Олеся Петрийска, майка на починал боец от "Азов":"Ще се срещнат в Аляска? Наистина ли? Това са глупости. Ние жертвахме всичко, а те сега ще се виждат... Това е смехотворно."

Освен, че го намират за неочаквано, украинските анализатори смятат, че то е открито протягане на ръка към Москва.

Виктор Шлинчак, анализатор: "Очевидно, това е жест, с който Съединените ащти намекват на Путин, че има нужда от спешно сътрудничество, че тези две страни могат някак си да си сътрудничат в икономически план. Не мисля, че изборът е добър, защото следващата стъпка е покана на американския президент в Русия. Едва ли сега е най-добрият момент. А и.. след всеки разговор между Путин и Тръмп, страната ни е заспивана с ракети и дронове."

Мнозина разчитат и ясно послание към Европа - вие сте далеч, нямате никакво значение. А ние сме съседи, имаме какво да си кажем, включително и за Украйна. През 1867 година Вашингтон купува Аляска от Москва. За 7,2 милиона долара. Сега пак ще се говори за територии, но този път за украински. Ще се намери ли място за президента Зеленски на масата на Тръмп и Путин, и ще се превърне американски щат в мястото, на което ще бъде сложен край на поредната война на Стария континент - отговорите в петък.



