Горски пожари по света: Испания, Португалия и САЩ са в пламъци

Емилия Запартова
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Евакуации на хора, разрушени гори и културно наследство, стотици огнеборци на предела на силите си

горски пожари света испания португалия сащ пламъци
Огнеборци и военнослужещи, подкрепени от самолети от няколко страни, се борят с десетки горски пожари в Албания. Някои от тях засегнаха села. Температурите в страната днес надвишават 41 градуса. Силни пожари и в Хърватия и в Испания – там пламъците достигнаха обект от световното културно наследство на ЮНЕСКО.


Горски пожар в испанската автономна област Кастилия и Леон засегна част от природната зона Лас Медулас, бивш римски район за добив на злато, включен в списъка на ЮНЕСКО. Близо 800 жители в района напуснаха домовете си. Веднъж потушен, пожарът беше отново разпален заради пориви на вятъра от 50 километра в час, високи температури и ниска влажност.

Повече от 1000 души трябваше да бъдат евакуирани в провинциите Самора и Леон. Топлинната вълна, която засегна Испания, с температури над 40° в много части на страната, затруднява справянето с пожарите, които унищожиха над 1000 хектара земя.

Над 1000 пожарникари все още се борят с три горски пожара в северните и централните райони на Португалия.
Основна грижа на властите е пожарът в Транкосо, област Гуарда, Близо 600 пожарникари, подкрепени от около 200 превозни средства, се борят с пламъците. Жители от района на Вила Реал смятат, че пожарът там е умишлен.

„Това трябва да е палеж, защото огънят е бил на повече от 50 метра разстояние – как изведнъж се е разпространил тук? Някой определено стои зад тези пожари.“

Температурите надхвърлиха 30 градуса в цяла Португалия в неделя и се очаква да останат високи и утре.

Няколко горски пожара бушуват в американския щат Колорадо. Най-големият, се разрасна до над 100 000 акра площ за една нощ. Властите евакуираха щатски затвор. Всичките 179 лишени от свобода са били безопасно изведени и са били временно преместени на около 240 километра в поправителен комплекс.

Пожарът „Лий“, който бушува на около 400 километра западно от град Денвър, вече е шестият по големина пожар в историята на щата.

#Испания #САЩ #пожари #Португалия #Европа

