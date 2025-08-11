Съдбоносна седмица за Украйна: Извънредна среща на външните министри от ЕС

Решаваща седмица за войната в Украйна преди срещата в петък в Аляска между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас свика днес извънредна среща на външните министри от ЕС. При поредната размяна на удари 19 души бяха ранени в украинския град Запорожие.

Двама души са загинали, а трима - ранени в руската Тулска област по време на атака, извършена от 11 безпилотни самолета.

Европейците засилват контактите на фона на предстоящата среща между Тръмп и Путин в края на седмицата. Външните министри на страните членки на ЕС, дипломат номер едно Кая Калас и украинският министър на външните работи Андрий Сибиха се събират видеоконферентно, за да обсъдят развитието на ситуацията около Украйна.

Преди срещата в Аляска президентът на САЩ заяви, че е възможно да има сделка, предвиждаща размяна на територии. Позицията на Брюксел е, че всяко споразумение между Вашингтон и Москва за край на войната в Украйна трябва да включва Киев и Европейския съюз.



Във вечерното си видеообръщение Володимир Зеленски заяви, че Москва се опитва да подведе Вашингтон.

"Екипът ни работи със Съединените щати - в постоянна връзка сме как да се гарантира истински мир. Даваме си сметка, че Русия има намерение да се опита да измами Америка и ние няма да позволим това. Много ценя решимостта на президента Тръмп да спре войната. Всеки ден много хора губят живота си. Но единствената причина за тези убийства е желанието на Путин да воюва и да манипулира всеки, който влезе в контакт с него. Със сигурност ще защитаваме нашата страна и нашата независимост", заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Вашингтон работи за организиране на преговори между Владимир Путин и Володимир Зеленски. В интервю за "Фокс Нюз" Ванс обаче каза, че не смята за продуктивно да има такава среща преди разговор между Путин и Тръмп.

"Ще се опитаме да постигнем споразумение, с което украинците и руснаците биха могли да живеят относително мирно. И руснаците, и украинците вероятно в крайна сметка ще бъдат недоволни от него. Но не мисля, че преговори са възможни без лидерството на Доналд Тръмп", коментира Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ.

Според гереналния секретар на НАТО Марк Рюте е необходимо да се признае, че Украйна решава сама своето бъдеще като суверенна нация.

"Това, което ще се случи в петък е тест за Путин от страна на президента Тръмп и аз го поздравявам, че организира тази среща. Става въпрос за мирни преговори, прекратяване на огъня и какво ще се случи с териториите след това, но също и за гаранции за сигурността на Украйна. Украйна трябва да бъде включена. В петък ще видим колко сериозен е Путин. Единственият, който може да го направи е президентът Тръмп", каза още генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

В интервю за обществената телевизия А Ер Де германският канцлер Фридрих Мерц обяви предстоящ разговор с Доналд Тръмп и изрази надежда, че украинският президент Зеленски ще участва в срещата в Аляска.