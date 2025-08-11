БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Две от разгорелите се над Илинденци огнища са в труднодостъпен терен - гасенето е на ръка

Репортер: Владислава Миланова
Илинденци - пожар
Снимка: БНТ
Отново се разгоря пожарът в Пирин. Заради високите температури и вятъра 3 вътрешни огнища пламнаха над село Илинденци.

Две от тях са в труднодостъпен терен, където техника не може да стигне и гасенето е на ръка. Към момента няма опасност за близките населени места.

Две от разгорелите се огнища заплашително се насочват към Национален парк "Пирин". Едното от тях достига до самата граница. Намират се в изключително труднодостъпен терен.

"Тези на територията на община Сандански са вече високо горе в планината, където няма проходимост, няма пътища и екипите ще ходят пеша до тях - минимум час, даже може и повече", заяви Иван Ризов, директор на ДГС - Струмяни.

До разгорелите се огнища вода може да се качи само ръчно. Заради това е ключова и помощта от въздуха. В гасенето вече се включи и хеликоптер.

"Със сигурност ще помогне, защото е много труден теренът, ходи се много време пеша и е трудно да се качи вода - само на гръб и с летателна техника", допълни Иван Ризов, директор на ДГС - Струмяни.

Гъстият дим над Пирин планина стресна хората от Сандански и околните села.

"Към настоящия момент няма пряка и непосредствена опасност за жителите на село Лиляново, село Плоски и село Илинденци. Да, димът създава дискомфорт, но се надявам това да отшуми с оглед на това, че няма вятър към настоящия момент", каза още кметът на Сандански Атанас Стоянов.

На терен и днес са над 100 души: Пожарникари, горски, военни и доброволци. Надеждите са горенето да бъде ограничено преди следобедните часове, когато излиза вятър и огънят става непредвидим.

