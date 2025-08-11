БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Процедурата по избор на състав за Комисията за противодействие на корупцията продължава днес

от БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Номинационната комисия, която ще изслушва и оценява кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията, се събира на второ заседание. То ще се проведе в сградата на НС.

Очаква се на заседанието си днес комисията да реши за допустимостта на кандидатите за КПК. Кандидатите са четирима - адвокат Аделина Натина, юристът Мария Даскалова, юристът Петър Коев и Стоян Петков. Очаква се също да бъде определена и датата, на която кандидатите за КПК ще бъдат изслушани. Първото си заседание Номинационната комисия проведе на 1 август. Председателят на комисията Силвия Къдрева тогава заяви, че се надява до края на август процедурата по избор на членове и ръководство на Комисията за противодействие на корупцията да е приключила.

#Комисия за противодействие на корупцията #комисия

