Александър Божилов спечели държавния шампионат по триатлон в олимпийската дистанция при мъжете

Националният състезател по триатлон Александър Божилов стана държавен шампион в олимпийската дистанция.

На първенството, което се поведе този уикенд в Пловдив, състезателите се изправиха пред сериозното предизвикателство в олимпийската дистанция, включваща 1500 метра плуване, 40 км. колоездене и 10 км. бягане.

Отличните условия на гребния канал предоставиха възможност на състезателите да разгърнат уменията си по трите трасета. При мъжете първи завърши националният ни състезател Александър Божилов с време 1:49.48 ч. Втори след него с разлика от 9 секунди остана Петър Божилов СК "Космос". Третото място заслужи Борис Андреев от СК "Три Тийм" София.

"За мен това е изключителна победа. Факт е, че аз съм първи, а брат ми, който тренира от 6 месеца е втори и всичко беше една голяма стратегия. План, планиран от една година вече, и го изпълнихме по най- перфектния начин", каза пред БНТ Александър Божилов.

Александър привлича към този спорт и неговия брат Петър, който от съвсем малък тренира плуване. Двамата решават да продължат заедно в триатлона и от месец януари провеждат ежедневно интензивни триразови тренировки. Усилията им дават резултат и Петър се нарежда до своя брат в държавния шампионат.

„Триатлонът е много по-забавен, динамичен, отворен спорт. Защото в плуването гледаш дъното, не си говориш със съотборниците и е много, много по- скучно. Природа, дървета, бягаш, караш колело, така че ми харесва повече като спорт от плуването", обясни Божилов.

Шампионът Александър Божилов е надеждата за българско участие на олимпийски игри.

„Доста, доста е труден пътя за Олимпиадата. Трябва се ходи на брой световни купи, да се събират точки. Да се класираш в топ 100 или 50 в света при мъжете, но пътят е дълъг и все ще намерим правилния начин да стигнем до олимпиадата“, каза той.

При жените Мира Георгиева от „Три тийм“ София, показа отлична подготовка и финишира с 1:11 м. преднина пред сребърната медалистка Анастасия Пейчева от „Космос“ София, а третото място остана за Наталия Карадех от същия клуб.

Много спортни емоции предизвика смесената щафета от 7 отбора, като двата столични тима "Космос" и "Три тийм" до последния пост се движеха съвсем равностойно.

Миролюба Ненкова от „Три тийм“ пое инициативата и със самочувствие успя да премине първа финалната линия. Третото място в щафетата зае отборът на Триатлон Далян от Русе.

В програмата на първенството се проведоха още 6 старта от различните възрасти.

Част от победителите бяха наградени от двукратния олимпийски шампион по кану каяк Николай Бухалов, който присъства и в качеството си на заместник кмет на Пловдив.

