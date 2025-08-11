Решаваща седмица за войната в Украйна - ще договорят ли Тръмп и Путин мир?

Решаваща седмица за войната в Украйна.



В петък в Аляска ще се проведе срещата на върха между президентите на Съединените щати и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин. Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас свиква днес извънредна среща на външните министри от ЕС. Позицията на Брюксел е, че всяко споразумение между Вашингтон и Москва за край на войната в Украйна трябва да включва Киев и Европейския съюз. Американският посланик в НАТО Матю Уитакър заяви пред Си Ен Ен, че не изключва варианта украинският президент Зеленски да бъде поканен на разговорите, но решението ще бъде взето от Тръмп. Във вечерното си видеообръщение Зеленски заяви, че Москва се опитва да подведе Вашингтон. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте определи срещата в петък като тест за Путин.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Екипът ни работи със Съединените щати - в постоянна връзка сме как да се гарантира истински мир. Даваме си сметка, че Русия има намерение да се опита да измами Америка и ние няма да позволим това. Много ценя решимостта на президента Тръмп да спре войната. Всеки ден много хора губят живота си. Но единствената причина за тези убийства е желанието на Путин да воюва и да манипулира всеки, който влезе в контакт с него. Със сигурност ще защитаваме нашата страна и нашата независимост“.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Това, което ще се случи в петък е тест за Путин от страна на президента Тръмп и аз го поздравявам, че организира тази среща. Става въпрос за мирни преговори, прекратяване на огъня и какво ще се случи с териториите след това, но също и за гаранции за сигурността на Украйна. Украйна трябва да бъде включена. В петък ще видим колко сериозен е Путин. Единственият, който може да го направи е президентът Тръмп".