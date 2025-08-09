Битката за Украйна: Мир срещу територии?

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че страната му няма да отстъпи територия в замяна на мир. Изказването му беше направено часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще се срещне с Владимир Путин в Аляска на 15 август.

В съобщение в социалната си мрежа Тръмп заяви, че споразумението за прекратяване на конфликта между Русия и Украйна ще включва размяна на територии, но не даде подробности.

Заради срещата в Аляска, американският вицепрезидент и британският външен министър свикаха във Великобритания спешна среща на съветниците по национална сигурност на европейските лидери. След 6 дни, за първи път от 10 години, руският президент Владимир Путин ще стъпи на американска земя. Той ще пристигне в Аляска — територия, която Русия продаде на Съединените щати през 19 век — за да обсъди с американския президент съдбата на Украйна.

Юрий Ушаков, съветник на Владимир Путин, заяви:

„Без съмнение, двамата президенти ще се фокусират върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно регулиране на украинската криза.“

От януари Тръмп и Путин проведоха няколко телефонни разговора, но за първи път от 2018 година двамата ще се срещнат „лице в лице“. Големият отсъстващ на срещата обаче е украинският президент.

Володимир Зеленски коментира:

„Всички решения, които са срещу нас, всички решения, които са без Украйна, са едновременно решения срещу мира. Те няма да постигнат нищо. Това са мъртвородени решения. Те са неприложими.“

Според съобщение на CBS, Белият дом ще поиска от Европа да одобри споразумение, което предвижда Русия да контролира Луганския, Донецкия, Запорожкия и Херсонския район, както и да запази Кримския полуостров. Все пак не е ясно дали това ще бъде договорено в Аляска, тъй като последните изказвания на американския президент остават неясни.

Доналд Тръмп заяви:

„Много е сложно. Но някои територии ще бъдат върнати, други – разменени. Ще има известна размяна на територии в полза и на двете страни.“

Украинският президент не отправи директна критика към Тръмп, а реагира внимателно, опитвайки се да не го разгневи. Зеленски добави:

„Украинците няма да подарят земята си на окупатора... Украйна е готова за реални решения, които могат да доведат до мир.“

В същото време доверието на украинците, че скоро ще настъпи мир, намалява.

Олена, съпруга на убит украински войник, сподели:

„Териториалните отстъпки ще доведат до пълно унищожение на Украйна. Според мен прекратяването на огъня е възможно само чрез създаване на финансов колапс за Русия.“

Вчера изтече ултиматумът, който американският президент даде на Путин за спиране на войната. Заплахата на Тръмп беше да наложи нови мита на Русия и нейните съюзници.

Евгений, жител на Москва, каза:

„Очакванията ми от срещата са положителни, защото войната продължи дълго, а икономиката се влошава. Ако вярвате на думите на Тръмп, икономиката е мъртва.“

Въпреки интензивната дипломация, оръжията не спират. Продължава размяната на въздушни удари. Днешни руски атаки с дронове взеха жертви в Днипро и Херсон. На фронта руското настъпление продължава. Русия съобщи, че е превзела още едно село в Донецка област. Според западни анализатори, руската армия вече контролира около 20 процента от територията на Украйна.