БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено...
Чете се за: 00:32 мин.
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа...
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Битката за Украйна: Мир срещу територии?

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:30 мин.
Европа
Запази

Тръмп и Путин ще се срещат в Аляска на 15 август

възможната среща зеленски путин
Слушай новината

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че страната му няма да отстъпи територия в замяна на мир. Изказването му беше направено часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще се срещне с Владимир Путин в Аляска на 15 август.

В съобщение в социалната си мрежа Тръмп заяви, че споразумението за прекратяване на конфликта между Русия и Украйна ще включва размяна на територии, но не даде подробности.

Заради срещата в Аляска, американският вицепрезидент и британският външен министър свикаха във Великобритания спешна среща на съветниците по национална сигурност на европейските лидери. След 6 дни, за първи път от 10 години, руският президент Владимир Путин ще стъпи на американска земя. Той ще пристигне в Аляска — територия, която Русия продаде на Съединените щати през 19 век — за да обсъди с американския президент съдбата на Украйна.

Юрий Ушаков, съветник на Владимир Путин, заяви:

„Без съмнение, двамата президенти ще се фокусират върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно регулиране на украинската криза.“

От януари Тръмп и Путин проведоха няколко телефонни разговора, но за първи път от 2018 година двамата ще се срещнат „лице в лице“. Големият отсъстващ на срещата обаче е украинският президент.

Володимир Зеленски коментира:

„Всички решения, които са срещу нас, всички решения, които са без Украйна, са едновременно решения срещу мира. Те няма да постигнат нищо. Това са мъртвородени решения. Те са неприложими.“

Според съобщение на CBS, Белият дом ще поиска от Европа да одобри споразумение, което предвижда Русия да контролира Луганския, Донецкия, Запорожкия и Херсонския район, както и да запази Кримския полуостров. Все пак не е ясно дали това ще бъде договорено в Аляска, тъй като последните изказвания на американския президент остават неясни.

Доналд Тръмп заяви:

„Много е сложно. Но някои територии ще бъдат върнати, други – разменени. Ще има известна размяна на територии в полза и на двете страни.“

Украинският президент не отправи директна критика към Тръмп, а реагира внимателно, опитвайки се да не го разгневи. Зеленски добави:

„Украинците няма да подарят земята си на окупатора... Украйна е готова за реални решения, които могат да доведат до мир.“

В същото време доверието на украинците, че скоро ще настъпи мир, намалява.

Олена, съпруга на убит украински войник, сподели:

„Териториалните отстъпки ще доведат до пълно унищожение на Украйна. Според мен прекратяването на огъня е възможно само чрез създаване на финансов колапс за Русия.“

Вчера изтече ултиматумът, който американският президент даде на Путин за спиране на войната. Заплахата на Тръмп беше да наложи нови мита на Русия и нейните съюзници.

Евгений, жител на Москва, каза:

„Очакванията ми от срещата са положителни, защото войната продължи дълго, а икономиката се влошава. Ако вярвате на думите на Тръмп, икономиката е мъртва.“

Въпреки интензивната дипломация, оръжията не спират. Продължава размяната на въздушни удари. Днешни руски атаки с дронове взеха жертви в Днипро и Херсон. На фронта руското настъпление продължава. Русия съобщи, че е превзела още едно село в Донецка област. Според западни анализатори, руската армия вече контролира около 20 процента от територията на Украйна.

#Донолад Тръмп # Володимир Зеленски #войната в Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
1
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
3
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с неравномерно разпределен товар
4
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с неравномерно...
Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с тон и половина по-тежък отдясно
5
Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с тон и...
Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на левове в евро – има 2230 станции в страната
6
Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
3
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
5
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: По света

Нови жертви при раздаване на хуманитарни помощи в Газа
Нови жертви при раздаване на хуманитарни помощи в Газа
Четирима души са задържани за пожарите, които обхванаха вчера турския окръг Чанаккале Четирима души са задържани за пожарите, които обхванаха вчера турския окръг Чанаккале
Чете се за: 02:52 мин.
В Перу откриха редки каменни глави и уникален зигзагообразен фриз от цивилизацията на "Воините на облаците" В Перу откриха редки каменни глави и уникален зигзагообразен фриз от цивилизацията на "Воините на облаците"
Чете се за: 01:35 мин.
Трима души са ранени при стрелба на "Таймс Скуеър" в Ню Йорк Трима души са ранени при стрелба на "Таймс Скуеър" в Ню Йорк
Чете се за: 00:42 мин.
Конкурс за най-грозно куче в Калифорния Конкурс за най-грозно куче в Калифорния
Чете се за: 00:27 мин.
Горещата вълна в Европа: Предупреждения за опасно време в Швейцария и Франция Горещата вълна в Европа: Предупреждения за опасно време в Швейцария и Франция
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Пожар гори и над Харманли
Пожар гори и над Харманли
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на пожара край Сунгурларе Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на пожара край Сунгурларе
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Пожар между селата Царичина и Градец в община Костинброд Пожар между селата Царичина и Градец в община Костинброд
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Министър Караджов разпореди проверка и инициира законодателни промени след отказ да качат дете в инвалидна количка Министър Караджов разпореди проверка и инициира законодателни промени след отказ да качат дете в инвалидна количка
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
СГС остави в ареста тримата заловени с фалшиви евробанкноти за 10...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Пожарът на 86-и километър от магистрала „Тракия“ е...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да преговарят за...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Нови жертви при раздаване на хуманитарни помощи в Газа
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ