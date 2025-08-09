Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение (СНИМКИ и ВИДЕО)
Огънят е на около километър от село Славянци и има опасност за населението
Снимка: Община Сунгурларе
Голям пожар бушува край Сунгурларе. 10 екипи на пожарната са на място. Очаква се в гасенето да се включи и хеликоптер. Гори иглолистна гора. Обявено е бедствено положение в община Сунгурларе заради пожара.
По информация на кмета на Сунгурларе огънят е на около километър от най-близкото село Славянци и има опасност за населението, за това ще се наложи и евакуация на старческия дом.
снимки и видео: Община Сунгурларе