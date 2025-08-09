Безплатен скрининг за деца с риск от диабет тип 1

Безплатни изследвания на деца с риск от захарен диабет тип 1 в единствената у нас специализирана детска болница. Целта на програмата е превенция. Скринингът обхваща деца на всякаква възраст, които имат роднина по първа линия с това заболяване. Програмата ще продължи до края на годината. В България 99% от малките пациенти се диагностицират в трети, инсулинозависим стадий.

Инсулиновата терапия е част от живота му вече повече от 20 години. Затова решава да изследва детето си, за да го предпази.

Николай Гелишев, родител: "Колкото по-рано сме наясно, вече има сведения, че има терапии, които могат да подпомогнат, да забавят процеса, да олекотят симптоматиката, която причинява това заболяване и колко по-рано се знае за това нещо, толкова по-добре."

Въпреки ежедневния контрол и следене на кръвната захар, Николай води нормален начин на живот. Преди 2 години дори става младежки републикански шампион по културизъм.

Николай Гелишев, родител: "Това е нещо, което до сега доста хора не вярваха, че може би ще успея да направя. Аз съм доволен, че въпреки заболяването, успях да постигна тази моя цел, беше ми като мечта. Съответно мога да кажа, че стига да има желание, може да се живее много продуктивно."

Данните сочат, че рискът от развитие на диабет тип 1 при деца, които имат родител, брат или сестра с това заболяване, е 15 пъти по-висок.

Д-р Наташа Янева, детски ендокринолог в СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев": "Тип 1 диабет зачестява, подмладява и възрастта на изявата от диагнозата, все по-често има деца под 6-годишна възраст. За съжаление, почти половината от малките деца идват в състояние на тежка кетоацидоза - животозастрашаващо усложнение. Когато имат нужда от интензивно лечение, венозен инсулин, съответно то има последици и върху бъбреците и върху мозъка. Т.е. ние искаме с тази скринингова програма да настигнем нашите колеги от развитите държави."

Д-р Наташа Янева, детски ендокринолог в СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев": "Статистиката показва, че 99% от децата биват диагностицирани с тип 1 диабет в трети инсулинозависим стадий. А според Световния консенсус от 2022 г. - диабетът вече има 4 стадия. Първи страдий, когато има вече две позитивни антитела при нормална кръвна захар и липсата на симптоми. Втори стадий, когато две антитела с леко нарушена глюкоза на гладно и след хранене, но без симптоми и трети стадий, в който ние ги хващаме 99% с клиничните симптоми, а от тях половината идват и в много тежко състояние."

Д-р Ивана Петрова, специализант по педиатрия в СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев": "Скринингът е бърз, безболезнен и безплатен и може да ви даде спокойствие и шанс за навременна превенция. Вярвам, че всеки родител би направил това за детето си."

Ранната диагностика може да се окаже животоспасяваща. А лекарите напомнят, че на пазара вече има и медикамент, който може да забави нуждата от инсулин с години.