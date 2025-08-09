БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на борда дете в инвалидна количка

bnt avatar logo от Елена Николова
У нас
За случая информира транспортният министър Гроздан Караджов

летище София
Снимка: БГНЕС/Архив
Нискотарифна авиокомпания може да бъде санкционирана от 2000 до 10 000 лева, ако се докаже, че не е положила всички усилия 9-годишно дете в инвалидна количка да пътува със самолет.

Вчера пилот на компанията свали от борда на самолета детето и семейството му, което е трябвало да лети до Тулуза. Причината - количката на момчето не отговаряла на условията за безопасност заради батерията.

За случая информира транспортният министър Гроздан Караджов. В профила си във Фейсбук той публикува снимки на стикера на количката, който доказва, че е годна за летене.

Според него проблемът е, чe на борда не е имало физическо пространство количката да бъде застопорена.

Гроздан Караджов, министър на транспорта и съобщенията: "И наземният персонал е прегледал тази количка, удостоверил е че тя е годна за пренасяне в полет. В краен случай тя е можело да бъде поставена и в багажното отделение. Но тези усилия не са били положени. Директивата, която е за превоза на хората с физически увреждания е много категорична - свалянето от борда е последна, най-крайна стъпка. Преди нея компанията трябва да докаже с конкретни действия, че се е опитала по всякакъв друг начин да направи възможно лицето с увреждане да лети. Такива доказателства ние ще поискаме."

След намеса на оператора на летище "Васил Левски" - София още вчера вечерта семейството е отпътувало с друг полет през Мюнхен за Тулуза.

#дете с увреждания # летище "Васил Левски" - София #министър Гроздан Караджов #нискотарифни компании

