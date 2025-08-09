БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Чете се за: 03:22 мин.

Жителите на кюстендилското село Слатино обединиха усилия и изградиха нова спортна площадка

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Малинова
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Снимка: БНТ
В кюстендилското село Слатино днес е празник. По инициатива на пенсионерския клуб и със задружните усилия на всички пенсионери, младежи, родители и спонсори, в двора на училището вече има изграден парк с няколко спортни игрища.

В двора на нефункциониращото вече училище този прекрасен парк ще бъде официално открит, а тук вече се събират родители, майки и деца, всички, които са се включили, тепърва ще дойдат. Разбира се, и най-нетърпеливите деца вече са тук.

Антоанета Николова, председател на пенсионерски клуб "Здраве": "Ние, бабите, искаме нашите внуци да са около нас постоянно и това е възможно, само ако има къде те да играят, да се чувстват спокойни, на безопасно място, сред природата, да не стоят на телефоните… Разбрахме за Сдружение "Безопасни детски площадки", кандидатствахме, спечелихме, организирахме благотворителна акция за набиране на средства… Другото сдружение "Ангели за България" ни помогнаха и дариха средства, с които ние закупихме спортните уреди, волейболното игрище, люлката, там имаме стрийт фитнес уред, вратичките за футбол, тенис на маса имаме, баскетболен кош. Част от уредите са от дарения и спонсорство от жителите на село Слатино."

Весела Стоянова - доброволец: "Много труд положихме, но много сме щастливи, защото в този двор премина нашето детство и се радваме, че нашите деца ще градят спомени тук… Щастливи сме, защото и ние ще идваме пак тук и тези спомени оживяват от нашето детство, като вече отново има живот в това училище", каза една от майките.

Общината също се включва в инициативата - опасните дървета са били почистени, а тя ще стопанисва паркът.

Екатерина Андонова, кмет на с. Слатино: "Включи се общината с каквото ни беше необходимо, всичко направиха за безопасността на децата… Аз като кмет, съм безкрайно щастлива, че съм заобиколена от тези много дейни баби, дядовци и млади хора… Общинският съветник Асен Бънгев помага с всичко… И успяхме!"

Хората в с. Слатино са пример за цяла България. Така може да се превърне всеки един двор в нефункциониращите, за съжаление, на много места, училища, и да се превърнат в едни чудесни паркове, и за млади, и за стари.

#село Слатино #нова спортна площадка #детска площадка #спортна площадка

