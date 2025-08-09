БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Пожар пламна в двора на фабрика за преработка на дървесина в старозагорското село Дунавци

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
Чете се за: 00:45 мин.
Пожар пламна в двора на фабрика за преработка на дървесина в старозагорското село Дунавци
Снимка: БНТ
Пламъци обхванаха двора на фабриката за преработка на дървесина в старозагорското село Дунавци. Огънят е пламнал в складирани на открито отпадъци от производството.

На място незабавно са изпратени два противопожарни екипа от Казанлък, които се борят със стихията. В гасенето се е включила и тежка техника – фадрома, с която се разриват горящите отпадъци, за да може огънят да бъде потушен по-бързо и да се предотврати разпространението му.

Основната задача на пожарникарите е да опазят производствените сгради и съоръжения на фабриката от пламъците. Към момента няма данни за пострадали хора. Причините за възникването на пожара тепърва ще се изясняват.

#гасене на пожар #с. Дунавци #пожар

