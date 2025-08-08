БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с...
Чете се за: 05:37 мин.
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с...
Чете се за: 00:50 мин.
Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато,...
Чете се за: 02:12 мин.
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са...
Чете се за: 01:07 мин.
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
Чете се за: 01:47 мин.

Стефани Кирякова: Вярвайте в мечтите си

Едно от "златнитe момичета" постави началото на своя поредица от мотивационни срещи под надслов "Родена за Олимп". 

Стефани Кирякова
На четвъртата годишнина от спечелването на първия златен медал от ансамбъла ни по художествена гимнастика на Олимпийските игри в Токио, едно от "златнитe момичета" Стефани Кирякова поставя началото на своя поредица от мотивационни срещи. Те ще са под надслов "Родена за Олимп".

Кирякова е избрала родния Бургас, откъдето да започне мотивационното ѝ турне. Определя го като личен разказ за път, изпълнен с труд, борба, победи и надеждата за постигането на олимпийския връх.

„Усещаш не само какво може да ти разкаже човек, но чрез медалите, триката и пътят да видиш наистина какво е преживял. Точно за това има тук първото ми трико и първият ми медал, за да видят моето скромно начало и откъде съм тръгнала най-вече. Посланието е вярвайте в мечтите си, борете се и въпреки трудностите продължавайте към своите мечти”, сподели Стефани Кирякова пред камерата на БНТ.

Вижте целия материал във видеото!

