Стефани Кирякова: Вярвайте в мечтите си

На четвъртата годишнина от спечелването на първия златен медал от ансамбъла ни по художествена гимнастика на Олимпийските игри в Токио, едно от "златнитe момичета" Стефани Кирякова поставя началото на своя поредица от мотивационни срещи. Те ще са под надслов "Родена за Олимп".

Кирякова е избрала родния Бургас, откъдето да започне мотивационното ѝ турне. Определя го като личен разказ за път, изпълнен с труд, борба, победи и надеждата за постигането на олимпийския връх.

„Усещаш не само какво може да ти разкаже човек, но чрез медалите, триката и пътят да видиш наистина какво е преживял. Точно за това има тук първото ми трико и първият ми медал, за да видят моето скромно начало и откъде съм тръгнала най-вече. Посланието е вярвайте в мечтите си, борете се и въпреки трудностите продължавайте към своите мечти”, сподели Стефани Кирякова пред камерата на БНТ.

Вижте целия материал във видеото!