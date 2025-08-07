Стефани Кирякова стартира мотивационната си обиколка в родния Бургас

Точно на четвъртата годишнина от спечелването на първия златен медал от ансамбъла по художествена гимнастика на България на 8 август 2021 година в Токио, едно от "златнитe момичета" Стефани Кирякова поставя началото на своята поредица от мотивационни срещи под надслов "Родена за Олимп" със събитие в Експозиционен център "Флора" в родния си град Бургас, съобщават от пресцентъра на Общината.

Събитието е описвано като мотивационна среща, посветена на "вярата, вдъхновението и силата човек да следва мечтите си" и като личен разказа за пътя, извървян с много труд, борба, победи и надежди за постигане на олимпийския връх. В нея под формата на изложба ще бъдат представени и най-ценните отличия на гимнастичката, поставени в специално изработени стъкленици, а заедно с тях посетителите ще могат да видят и картината "Молитва" на художника Васил Горанов.

Вечерта ще бъде допълнена от концерт-спектакъл с участието на Миро и Гергана Стоянова, допълват организаторите.