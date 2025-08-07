БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стефани Кирякова стартира мотивационната си обиколка в родния Бургас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Мотивационните срещи са под надслов "Родена за Олимп".

Стефани Кирякова
Снимка: БТА
Слушай новината

Точно на четвъртата годишнина от спечелването на първия златен медал от ансамбъла по художествена гимнастика на България на 8 август 2021 година в Токио, едно от "златнитe момичета" Стефани Кирякова поставя началото на своята поредица от мотивационни срещи под надслов "Родена за Олимп" със събитие в Експозиционен център "Флора" в родния си град Бургас, съобщават от пресцентъра на Общината.

Събитието е описвано като мотивационна среща, посветена на "вярата, вдъхновението и силата човек да следва мечтите си" и като личен разказа за пътя, извървян с много труд, борба, победи и надежди за постигане на олимпийския връх. В нея под формата на изложба ще бъдат представени и най-ценните отличия на гимнастичката, поставени в специално изработени стъкленици, а заедно с тях посетителите ще могат да видят и картината "Молитва" на художника Васил Горанов.

Вечерта ще бъде допълнена от концерт-спектакъл с участието на Миро и Гергана Стоянова, допълват организаторите.

#Стефани Кирякова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Къде е трябвало да бъдат разпространявани фалшивите евро и произведени ли са в България?
1
Къде е трябвало да бъдат разпространявани фалшивите евро и...
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки „духовни водачи“, които използват пропаганда с лъжехристиянски елементи
2
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки...
Катастрофа между кола и камион временно блокира пътя за Велинград
3
Катастрофа между кола и камион временно блокира пътя за Велинград
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Икономическа криза в Румъния: Как се справят хората с шоковото поскъпване?
6
Икономическа криза в Румъния: Как се справят хората с шоковото...

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали някога
6
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали...

Още от: Художествена гимнастика

Общинският съвет във Варна подкрепи отпускането на 720 000 лева за две големи събития през 2026 г.
Общинският съвет във Варна подкрепи отпускането на 720 000 лева за две големи събития през 2026 г.
Елизабет Паисиева започва работа като треньор в клуба на Камелия Дунавска в Самоков Елизабет Паисиева започва работа като треньор в клуба на Камелия Дунавска в Самоков
Чете се за: 01:12 мин.
Илиана Раева отвърна на Вера Шаталина: Красотата на българките е всеизвестна Илиана Раева отвърна на Вера Шаталина: Красотата на българките е всеизвестна
Чете се за: 04:00 мин.
Ансамбълът на България спечели бронзов медал на финала с пет ленти на Световната чалъндж купа в Клуж-Напока Ансамбълът на България спечели бронзов медал на финала с пет ленти на Световната чалъндж купа в Клуж-Напока
Чете се за: 01:32 мин.
Ансамбълът на България завърши на пето място в многобоя в Клуж-Напока Ансамбълът на България завърши на пето място в многобоя в Клуж-Напока
Чете се за: 01:32 мин.
Българският ансамбъл заема осма позиция в многобоя на Световната чалъндж купа в Клуж-Напока Българският ансамбъл заема осма позиция в многобоя на Световната чалъндж купа в Клуж-Напока
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Фалшивите евробанкноти: Властите очакват все повече случаи след приемането на еврото Фалшивите евробанкноти: Властите очакват все повече случаи след приемането на еврото
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в ареста Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в ареста
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Райски газ, дизайнерска дрога и вейпове на прицел: Започва нова инициатива за намаляване на употребата им сред децата Райски газ, дизайнерска дрога и вейпове на прицел: Започва нова инициатива за намаляване на употребата им сред децата
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Акция в Созопол: Инспектори проверяват търговски обекти
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Все по-горещо в близките дни
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ