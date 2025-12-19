БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Индивидуалните национални състезателки по художествена гимнастика представиха новите си композиции

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Съчетанията бяха представени пред ръководството на БФХГ, както и други официални лица.

Снимка: БТА
Състезателките от националния отбор по художествена гимнастика жени индивидуално показаха композициите си за новия сезон на тренировка в НСБ „Раковски“.

Композициите бяха разгледани в дълбочина с мисъл за детайла, правилника и артистичния облик на българската школа, пред погледа на президента на БФХГ Илиана Раева, вицепрезидентите Мария Петрова и Невяна Владинова, легендата Мария Гигова, олимпийската вицешампионка от Париж 2024 Боряна Калейн, както и водещи съдии, треньори и специалисти.

Съчетанията си показаха носителката на среброто от световното в Рио 2025 - Стилияна Николова, както и Ева Брезалиева, Дара Малинова, Алекса Рашева, Дара Стоянова, Анастасия Калева, Александра Шалуева и Яница Динева.

"Ранен етап, но силни идеи, смели решения и ясно разпознаваема идентичност. Дадени бяха ценни насоки, които ще превърнат тези композиции в конкурентни и въздействащи изпълнения. Пожелаваме на всички момичета и техните екипи вдъхновена и успешна 2026 година!", написаха от родната централа във Фейсбук.

#Българска федерация по художествена гимнастика (БФХГ)

