Индивидуалните национални състезателки по художествена гимнастика представиха новите си композиции

Състезателките от националния отбор по художествена гимнастика жени индивидуално показаха композициите си за новия сезон на тренировка в НСБ „Раковски“.

Композициите бяха разгледани в дълбочина с мисъл за детайла, правилника и артистичния облик на българската школа, пред погледа на президента на БФХГ Илиана Раева, вицепрезидентите Мария Петрова и Невяна Владинова, легендата Мария Гигова, олимпийската вицешампионка от Париж 2024 Боряна Калейн, както и водещи съдии, треньори и специалисти.

Съчетанията си показаха носителката на среброто от световното в Рио 2025 - Стилияна Николова, както и Ева Брезалиева, Дара Малинова, Алекса Рашева, Дара Стоянова, Анастасия Калева, Александра Шалуева и Яница Динева.