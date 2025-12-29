Илиана Раева направи равносметка на изминалата 2025 година

Президентът на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева направи равносметка на отиващата си 2025 година в спорта.

Българските състезателки завоюваха общо 111 медала през тази година.

"111 медала спечелиха нашите гимнастички за 2025 година! От тях 61 златни 31 сребърни 19 бронзови. Преди години бих казала, че винаги може и по-добре. Но днес ще кажа, че това е забележително постижение на фона на реалностите, които ни заобикалят и в художествената гимнастика, и в България, и в света, и навсякъде в живота. Трудът, множеството жертви, болката, ежедневната битка, падането и задължителното последвало изправяне са достойни за сравнение с истински героичното", написа Раева в социалните мрежи.