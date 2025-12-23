Федерацията по художествена гимнастика отчете упсешна 2025-а година

Българска федерация художествена гимнастика отчете успешна 2025 година със спечелени общо 111 медала от Гран При и международни турнири, Европейски, Световни и Чалъндж купи, Европейско и Световно първенство.

Завоюваните отличия са 61 златни, 31 сребърни и 19 бронзови.

Най-големите постижения постигна Стилияна Николова, която стана световна и европейска вицешампионка в многобоя съответно от Рио де Жанейро и Талин. В естонската столица тя има още три златни медала на финалите на обръч, топка и бухалки, а в Бразилия взе също отборното второ място, на обръч и на лента.