Федерацията по художествена гимнастика отчете упсешна 2025-а година

Спорт
От централата обобщиха годината - 111 медала от най-различни състезания през изминалата година.

федерацията художествена гимнастика отчете упсешна 2025 година
Снимка: БТА
Българска федерация художествена гимнастика отчете успешна 2025 година със спечелени общо 111 медала от Гран При и международни турнири, Европейски, Световни и Чалъндж купи, Европейско и Световно първенство.

Завоюваните отличия са 61 златни, 31 сребърни и 19 бронзови.

Най-големите постижения постигна Стилияна Николова, която стана световна и европейска вицешампионка в многобоя съответно от Рио де Жанейро и Талин. В естонската столица тя има още три златни медала на финалите на обръч, топка и бухалки, а в Бразилия взе също отборното второ място, на обръч и на лента.

