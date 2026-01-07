БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Илиана Раева: Скоро ще имаме дом, в който ще работим спокойно

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Запази

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика обяви, че са изготвени всички документи за строежа на националната база "Раковски".

илиана раева световната купа софия важна първи път боряна стиляна изправят сред своите големи съпернички
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Президентът на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева обяви, че всички документи за стартирането на строежа на разширението на националната база „Раковски“ вече са изготвени и скоро се очаква да бъде направена първа копка.

Скъпи колеги от националния отбор и клубовете в България, скъпи състезателки от националния отбор, уважаеми фенове на българската художествена гимнастика,

С огромно вълнение и щастие бихме искали да споделим с всички вас, че днес получихме дългоочакваната новина - и последният документ за стартирането на строежа на разширението на националната база „Раковски“, е вече факт! Осемгодишната сага с документите и строежа на бъдещата зала на днешния празничен ден (Ивановден) приключи успешно! Надяваме се, че в най-кратък срок ще стартира първата копка за изграждането на жадуваната от нас зала!“, заяви Раева в специално изявление.

„В тази връзка искам да изкажа огромната ни благодарност към министъра на спорта г-н Иван Пешев! Г-н Пешев с встъпването си в длъжност за по-малко от два месеца намери верния начин да стартират документалните процедури. Беше изготвен фантастичен проект с помощта на арх. Петков. За по-малко от една година бяха финализирани всички необходими документи! Още веднъж благодарим за проявената решителност, професионализъм и ангажираност на г-н Пешев! За всички нас - ръководство, треньори и състезатели, той ще остане в забележителната история на нашия спорт като министърът, който в тези нелеки времена за спорта направи всичко по силите си, за да осъществим този толкова важен за българската художествена гимнастика проект!“, добави тя, цитирана от Фейсбук страницата на федерацията.

"Респект към Вас, г-н Пешев! Благодарим и на кмета на Столична община, г-н Терзиев, който ни оказа изключително съдействие! Винаги ще помним Вашата помощ, г-н Терзиев! Благодарим на г-н Пламен Манолов, изпълнителен директор на НСБ, за подкрепата и съдействието! Благодарим на арх. Петков за уникалния проект!

Скъпи треньори и състезатели, уважаеми фенове, за нас този ден ще остане паметен! Скоро ще имаме дом, в който ще можем да работим спокойни и щастливи при условия на световно ниво! Нека днешната историческа новина бъде още по-голям стимул за нас по пътя към световните и олимпийските върхове! Очакваме с нетърпение да влезем в новия си дом!

С огромна благодарност,

Илиана Раева, президент на БФХГ"

#Българска федерация по художествена гимнастика (БФХГ) # Илиана Раева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
2
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
3
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
4
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да...
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
5
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай 40-годишнината на Шенген
6
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
3
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Други спортове

Спортни новини 07.01.2026 г. 20:50 ч.
Спортни новини 07.01.2026 г. 20:50 ч.
Гледайте паралелния гигантски слалом в Скуол в събота по БНТ 3 Гледайте паралелния гигантски слалом в Скуол в събота по БНТ 3
Чете се за: 00:30 мин.
Започна обратното броене до старта на зимните Олимпийски игри Започна обратното броене до старта на зимните Олимпийски игри
Чете се за: 01:05 мин.
Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1 Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1
Чете се за: 00:47 мин.
Весела Лечева: До момента сме с 19 квоти за Милано/Кортина, има възможност за още две Весела Лечева: До момента сме с 19 квоти за Милано/Кортина, има възможност за още две
Чете се за: 03:57 мин.
БНТ 3 ще излъчи слалома в Аделбоден в неделя БНТ 3 ще излъчи слалома в Аделбоден в неделя
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Граматика на еврото: Има ли множествено число новата валута
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Паркът за мечки в Белица - една от безсмъртните каузи на Брижит Бардо
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ