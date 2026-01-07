Илиана Раева: Скоро ще имаме дом, в който ще работим спокойно

Президентът на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева обяви, че всички документи за стартирането на строежа на разширението на националната база „Раковски“ вече са изготвени и скоро се очаква да бъде направена първа копка.

„Скъпи колеги от националния отбор и клубовете в България, скъпи състезателки от националния отбор, уважаеми фенове на българската художествена гимнастика,

С огромно вълнение и щастие бихме искали да споделим с всички вас, че днес получихме дългоочакваната новина - и последният документ за стартирането на строежа на разширението на националната база „Раковски“, е вече факт! Осемгодишната сага с документите и строежа на бъдещата зала на днешния празничен ден (Ивановден) приключи успешно! Надяваме се, че в най-кратък срок ще стартира първата копка за изграждането на жадуваната от нас зала!“, заяви Раева в специално изявление.

„В тази връзка искам да изкажа огромната ни благодарност към министъра на спорта г-н Иван Пешев! Г-н Пешев с встъпването си в длъжност за по-малко от два месеца намери верния начин да стартират документалните процедури. Беше изготвен фантастичен проект с помощта на арх. Петков. За по-малко от една година бяха финализирани всички необходими документи! Още веднъж благодарим за проявената решителност, професионализъм и ангажираност на г-н Пешев! За всички нас - ръководство, треньори и състезатели, той ще остане в забележителната история на нашия спорт като министърът, който в тези нелеки времена за спорта направи всичко по силите си, за да осъществим този толкова важен за българската художествена гимнастика проект!“, добави тя, цитирана от Фейсбук страницата на федерацията.

"Респект към Вас, г-н Пешев! Благодарим и на кмета на Столична община, г-н Терзиев, който ни оказа изключително съдействие! Винаги ще помним Вашата помощ, г-н Терзиев! Благодарим на г-н Пламен Манолов, изпълнителен директор на НСБ, за подкрепата и съдействието! Благодарим на арх. Петков за уникалния проект!

Скъпи треньори и състезатели, уважаеми фенове, за нас този ден ще остане паметен! Скоро ще имаме дом, в който ще можем да работим спокойни и щастливи при условия на световно ниво! Нека днешната историческа новина бъде още по-голям стимул за нас по пътя към световните и олимпийските върхове! Очакваме с нетърпение да влезем в новия си дом!

С огромна благодарност,

Илиана Раева, президент на БФХГ"