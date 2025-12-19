Силвия Митева постави съчетанията на Барбара Домингос и Джована Сантос

Силвия Митева, която е главен треньор на клуб „Сияние“ и съдия към Академията на Международната федерация по гимнастика (FIG), внесе българско вдъхновение в бразилската художествена гимнастика, работейки с националните състезателки Барбара Домингос и Джована Сантос.

С прецизност, усет към детайла и силно художествено присъствие Митева постави новите съчетания на Барбара Домингос с бухалки и с обръч, а композицията с топка бе доработена така, че да подчертае изразителността и стила на гимнастичката.

За Джована Сантос българската специалистка създаде изцяло ново съчетание с топка, а тези с лента и с бухалки претърпяха трансформация, превръщайки се в модерни и силно въздействащи композиции.

Енергията и опитът на Силвия Митева достигнаха и до гимнастичките на клуб Grêmio Náutico União, където тя постави още осем съчетания, изпълнени с динамика, характер и нови предизвикателства.

Визитата ѝ в Бразилия показа силата на българската школа по художествена гимнастика и потвърди мястото на Силвия Митева сред специалистите, които не просто създават съчетания, а оставят следа и вдъхновяват на световната сцена.