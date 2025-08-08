Нова находка в Хераклея Синтика: Откриха полускъпоценен камък

Полускъпоценен камък с гема е поредното откритие при разкопките на форума в Хераклея Синтика.



Заради майсторското гравиране на не изцяло запазената гема ясно се вижда глава на млад мъж в профил.

Вероятно става въпрос за изображение на бог Дионис, което личи от правилните черти на лицето и дългите къдрици.

Датировката е от I – III век, а материалът също е под въпрос.

Дали е червено стъкло от подовата мозайка на североизточния ъгъл на централния площад, където е намерена, ще потвърди специалист гемолог.