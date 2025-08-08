БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с...
Чете се за: 05:37 мин.
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с...
Чете се за: 00:50 мин.
Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато,...
Чете се за: 02:12 мин.
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са...
Чете се за: 01:07 мин.
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
Чете се за: 01:47 мин.

Нова находка в Хераклея Синтика: Откриха полускъпоценен камък

Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Вероятно става въпрос за изображение на бог Дионис

Нова находка в Хераклея Синтика: Откриха полускъпоценен камък
Полускъпоценен камък с гема е поредното откритие при разкопките на форума в Хераклея Синтика.

Заради майсторското гравиране на не изцяло запазената гема ясно се вижда глава на млад мъж в профил.

Вероятно става въпрос за изображение на бог Дионис, което личи от правилните черти на лицето и дългите къдрици.

Датировката е от I – III век, а материалът също е под въпрос.

Дали е червено стъкло от подовата мозайка на североизточния ъгъл на централния площад, където е намерена, ще потвърди специалист гемолог.

#полускъпоценен камък #Хераклея Синтика  #разкопки #находка

