Сезонните трудови договори - какви са окончателните промени

Социалният министър Борислав Гуцанов и представители на браншови организации в земеделието представиха окончателните промени при сключването на трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа – т. нар. еднодневни трудови договори.



За 2024 година техният брой е над 230 000 и облекченията са изключително важни за бизнеса. Промените, които са в сила от тази седмица, позволяват много по-бързо попълване на бланките, след като отпадна изискването в тях да фигурират данните от личната карта и адреса на наетия работник.

С други изменения се създава и по-голяма гъвкавост при използването на труда на работниците. Министър Гуцанов подчерта, че този проблем е бил нерешен в течение на десетки години.