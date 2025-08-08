Сезонните трудови договори - какви са окончателните промени

Представи ги социалният министър Борислав Гуцанов
Социалният министър Борислав Гуцанов и представители на браншови организации в земеделието представиха окончателните промени при сключването на трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа – т. нар. еднодневни трудови договори.
За 2024 година техният брой е над 230 000 и облекченията са изключително важни за бизнеса. Промените, които са в сила от тази седмица, позволяват много по-бързо попълване на бланките, след като отпадна изискването в тях да фигурират данните от личната карта и адреса на наетия работник.
С други изменения се създава и по-голяма гъвкавост при използването на труда на работниците. Министър Гуцанов подчерта, че този проблем е бил нерешен в течение на десетки години.
"Най-накрая селскостопанските производители ще могат да си отдъхнат и наистина да имат видима подкрепа от страна на държавата. Смятам, че именно по този начин трябва да се работи, за да се изсветлява бизнесът, а не със силови методи и по силов начин", заяви Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика.
"Това, което много ми направи впечатление, е, че само за няколко срещи успяхме да решим проблем, който години наред създава предпоставка за повече сива икономика", допълни Марк Цеков, Браншова камара "Плодове и зеленчуци".
"Преди, когато отивахме с еднодневния договор, предварително пишехме на коя нива ще берем домати. Сега имаме възможност да сме по-гъвкави", коментира Нихат Расим, представител на тютюнопроизводителите.
"С новата бланка, която е вече обнародвана, ще се въвежда едно минимално количество информация и ще се позволи да се обработват много по-лесно тези бланки рано сутрин на полето", каза още Гергана Андреева, сектор "Етерични масла".