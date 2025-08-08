БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Арестуваха 12 души от рокерския клуб „Хелс Ейнджълс“ за рекет, побой и грабежи

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
В специализираната акция са участвали 140 служители на ГДБОП в 7 области на страната

арестуваха души рокерския клуб bdquoхелс ейнджълсldquo рекет побой грабежи
Разбиха организира престъпна група за рекет, побой и изнудвания, която действала на територията на цялата страна. 12 души са задържани при специализирана акция на ГДБОП и Окръжната прокуратура във Велико Търново вчера. Всички те са членове на рокерския клуб „Хелс Ейнджълс“ във Велико Търново, като по неофициална информация сред задържаните са и ръководителите на местния клон на организацията.

Престъпната група е действала от 2014 година и е ръководена от Велико Търново. Основната й дейност е била грабежи, рекет и насилие. Вчера при акцията на ГДБОП и прокуратурата са претърсени 27 адреса и 11 автомобила на територията на няколко области. Иззети са хладни оръжия, големи суми пари, телефони и компютри.

Илиян Благоев – говорител на Окръжна прокуратура Велико Търново:„Организирана престъпна група, която е възлагала извършване на редица престъпления на други лица, които са свързани предимно с упражняване на насилие, като се започне от хулиганства, телесни повреди, като се стигне до принуди, до изнудване, рекет и квалифицирани грабежи, придружени със средни и тежки телесни повреди“.

Всички задържани са криминално проявени.

Христо Хрисов – Окръжен прокурор на Велико Търново: „Повдигнати са обвинения и на 12 лица. На 5 от тях обвиненията са за между 21 – 25 престъпления, които са извършени през един продължителен период от време. На 5 от лицата е налице реална опасност да се укрият и да извършат други престъпления, в тази връзка са изготвени искания за вземане на мярка „Задържане под стража“. На останалите лица, като адекватна мярка за неотклонение, е преценена „Парична гаранция“ в размер на различни суми между 3 и 6 хил. лв.“

Всички задържани са членове на търновския клон на рокерския клуб „Хелс Ейнджълс“, като по неофициална информация местните лидери на клуба Емил Йорданов – Черния и Мирислав Пашов – Пашата са ръководели бандата и също са сред задържаните.

Илиян Благоев – говорител на Окръжна прокуратура Велико Търново: „Искам да подчертая дебело, че това са конкретни действия на конкретни лица, които отговарят за постъпките си и няма установена някаква пряка връзка на самия клуб като организация.“

В специализираната акция са участвали 140 служители на ГДБОП в 7 области на страната.

