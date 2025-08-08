"При безводие плащаме луди пари за вода" - воден режим мъчи Плевенско

Строг режим на водата въведоха от вчера в Плевенския регион. В областния град и в околните села хората по график ще трябва да живеят без вода по няколко часа денем и почти цяла нощ. От „Водоснабдяване и канализация“ Плевен оправдават водната криза с дългата лятна суша и остарялата водопреносна мрежа, но това изобщо не успокоява потребителите. Едни от най-засегнатите живеят в плевенското село Буковлък.

Жителите от високите махали на Буковлък твърдят, че драмата с водата за тях продължава твърде дълго.

"Проблемите са от десет години, ами няма вода! На високото в селото лятно време абсолютно няма вода! Тук от две години направиха нова канализация, пуснаха водата за две години, но сега проблемът пак почна! Ние нито може да се окъпем, ни може да се умием, нито вода да си заредим чиниите си да измием!"

"Много е лошо, пералнята като я пускам без вода, може да изгори. Бойлерът може да изгори." "Водата стана повече от пет лева цената. При наличието на безводие, ние плащаме луди пари за вода! Какво означава това?! Ние плащаме пари за въздух! За половин час дойде водата, след това ние за още половин час държим чешмата да чакаме пак да дойде, значи въздухът върти водомера повече от водата! Аз с един двор от петстотин квадрата, който дори не е целият засаден, съм платила шейсет кубика вода! Представяте ли си какво е това нещо шейсет кубика?! Триста лева! Нямаме вода и плащаме луди пари за вода! Ние плащаме пари за въздух! Но това ВиК-то не го отчита!"

Търпението на жителите на Плевен също вече е изчерпано, но хората нямат много ясна представа за причините за водната криза и нейното решение.

"Защо има безводие ли? Защото се взимат едни пари и не се прави нищо, само се усвояват, и така. БНТ: Кой трябва да реши проблемът? Ето ги тука – ВиК-то, питайте тях, има директори, има заместници!" инж. Климент Тодоров – управител на ВиК Плевен: "Основната причина за режима е намаленото количество на водоизточниците, от които добиваме вода. Трайното решение е в две посоки, едното е това, което ние правим – зонирането и намаляването на налягането в мрежата, а там, където имаме критични точки, поставяме така наречените малки хидрофорчета, бустерни помпи, които покачват налягането във високите блокове и по този начин общото количество вода, което е необходимо за едно денонощие, намалява. Съответно правим реконструкция и по уличната мрежа, това дава някакъв резултат, макар и не чак толкова голям, а като най-дългосрочно решение – трябва подмяна на тръбопровод „Черни Осъм“ и язовир „Черни Осъм“, тъй като някъде трябва да има изравнител, който да събира водата от зимно-лятното снеготопене".

Хидрофорната система, работеща в плевенската болница, се оказва спасително за лечебното заведение по време на водната криза.

Доц. д-р Людмил Терзиев зам.-изпълнителен директор на УМБАЛ “Д-р Георги Странски“ Плевен: "Слава Богу, независимо от затрудненията във водоподаването, тази година в УМБАЛ “Д-р Георги Странски“ нямаме проблеми с водоподаването. Болницата функционира абсолютно нормално и няма затруднения в основните диагностично - лечебни функции. БНТ: По какъв начин си набавяте вода? Във Втора клинична база от години функционира собствена хидрофорна система, така че, там проблем няма. В Първа клинична база, където се намираме в момента, при случай на рязко нарушаване на водоснабдяването, са взети следните мерки: имаме достатъчни по обем и количество специализирани съдове за вода, които са в критичните структури."

Ако лятната суша продължи и през септември не завали, режимът на водата може да стане още по-строг, предупреждават от ВиК дружеството.