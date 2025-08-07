Строг воден режим в Плевенския регион: Без вода по график, но и без ясно решение

Строг режим на водата въведоха днес в Плевенския регион. В областния град и в околните села хората по график ще трябва да живеят без вода по няколко часа денем и почти цяла нощ. От „Водоснабдяване и канализация“ Плевен оправдават водната криза с дългата лятна суша и остарялата водопреносна мрежа, но това изобщо не успокоява потребителите. Едни от най-засегнатите живеят в плевенското село Буковлък.

Жителите от високите махали на Буковлък твърдят, че драмата с водата за тях продължава твърде дълго.

- Проблемите са от 10 години, ами няма вода. На високото лятно време абсолютно няма вода. Тука от две години направиха канализация, пуснаха водата за две години, сега проблемът пак почна. Ние нито може да се окъпем, ни може да се умием, нито вода да си заредим, чиниите си да измием. - Много лошо, пералнята като я пускам без вода, може да изгори. Бойлерът може да изгори.

Търпението на жителите на Плевен също вече е изчерпано, но хората нямат много ясна представа за причините за водната криза и нейното решение.

БНТ: Защо има безводие?

- Защото се взимат едни пари и не се прави нищо, само се усвояват, и така.

БНТ: Кой трябва да реши проблема?

- Ето ги тука – ВиК-то, питайте тях, има директори, има заместници… инж. Климент Тодоров – управител на ВиК - Плевен: "Основната причина е намаленото количество на водоизточниците, от които добиваме вода. Трайното решение е в две посоки, едното е това, което ние правим – зонирането и намаляването на налягането в мрежата. Там, където имаме критични точки, поставяме така наречените малки хидрофорчета, бустерни помпи."

Хидроформата система, работеща в Плевенската болница, се оказва спасение за лечебното заведение по време на водната криза.

Доц. д-р Людмил Терзиев зам.-изпълнителен директор на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - Плевен: "Слава Богу, независимо от затрудненията във водоподаването, тази година в УМБАЛ "Д-р Георги Странски" нямаме проблеми с водоподаването."

Ако лятната суша продължи и през септември нe завали, режимът на водата може да стане още по-строг, предупреждават от ВиК дружеството.