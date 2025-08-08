БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато,...
Чете се за: 02:12 мин.
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са...
Чете се за: 01:07 мин.
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
Чете се за: 01:47 мин.

Липсата на нова биодобавка блокира доставките на бензин в цялата страна

Николай Минков от Николай Минков
Очаква се пристигането на доставки от Унгария да нормализира пазара в следващите дни

Сериозна опасност - малките бензиностанции да останат без бензин, за това предупреждават търговци на горива. Проблемът е от няколко дни, а причината е липсата на биодобавка, която се слага като задължителен компонент в бензина, заради европейска директива.

От 1 юни влезе в сила нова европейска директива, според която в биоетанола, влаган в бензин и дизел, 10% трябва да има нова добавка от отпадъчни продукти. Именно тя се оказа дефицитна на пазара у нас.


Калин Йовчев е собственик на 3 бензиностанции в Пловдив и региона, но в момента заради липса на доставки е затворил 2 от тях.

Калин Йовчев - собственик на бензиностанции: "В момента работи само този обект с бензин. Вчера получихме инцидентно количество. Този обект вчера също не работеше тези дни, сега останалите ни два обекта, единият в Раковски, другият в с. Белозем също нямат бензин, така че връщаме клиенти, губим клиенти, губим обороти."

От миналата седмица на петролната база Пловдив драстично е намалила доставките заради липсващата биокомпонента.

Калин Йовчев - собственик на бензиностанции: "От миналия вторник е прекратено изпълнението на заявките по доставка тука в Пловдив. Поетапно в цялата дистрибуторска мрежа няма бензин. Много епизодично и инцидентно се допускат някакви свободни количества."

От Асоциацията на търговците на горива потвърдиха, че проблемът е в цялата страна.

Димитър Хаджидимитров - председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива: "В момента не само на малките бензиностанции, има проблем и с доставките като цяло в последните 1-2 седмици на бензин като цяло на всички обекти в страната. Най-напред свършиха горивата на малките бензиностанции на места, но като цяло свършиха на много големи обекти в страната, големите компании също нямаха бензин и също имаха този проблем."

Над 20 тона от дефицитната биодобавка вече пътува от Унгария, уверяват от бранша.

Димитър Хаджидимитров - председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива:"Но в момента нещата мисля, че се нормализират. Пристигат влаковата композиция, която трябваше да пристигне миналият понеделник, пристига сега утре или вдругиден най-късно."

Търговците, успокояват, че в най-кратки срокове ще бъде извършено смесването на биоетанола с новата добавка и доставките на бензин ще бъдат възстановени.

Димитър Хаджидимитров - председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива: " Ние в България имаме над 30 бази, които може да смесват... Един два дена, докато се сертифицират новите партиди. Смесването става относително бързо."

Временното забавяне на доставките няма да се отрази върху цените на бензиноколонките, твърдят от бранша. В момента масовият бензина А - 95 се продава средно за 2.42 лв. за литър, а дизелът за 2.35.

