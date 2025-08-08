Жегата се връща с пълна сила

Слънчево, сухо, почти тихо и горещо време ни очаква. Най-горещо ще е в началото на новата седмица, в понеделник отново ще има райони с 40°.

Днес температурите ще са от 31° до 36°, в София - около 31°, само по морето - около и малко под 30°. Слънцето ще е налице, след обяд в планинските райони ще бъде с купеста облачност, но без валежи. Ще духа слаб вятър от изток, в източната половина на страната - умерен от север-североизток. През нощта ще е безоблачно, в повечето райони и почти тихо.

Утре ще духа слаб, в югоизточните части - умерен вятър от изток-североизток. След обяд ще остане слънчево. Температурите още ще се повишат, с около градус, и максималните ще са между 32° и 37°, в София – около 33°. Вече и по Черноморието ще прескачат 30° - в повечето райони ще са от 28° до 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. И там ще се задържи слънчево, но ветровито - ще духа умерен, по южното крайбрежие и временно силен вятър с посока от изток-североизток. Вълнението на морето остава 2 - 3 бала.

И в планините ще се задържи предимно слънчево.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температурите в курортите следобед ще са от 21° на Алеко до 30° в Баснко.

От вторник ще започне слабо захлаждане, но крайно недостатъчно - ще си останем в рамките на опасно-високи дневни температури.