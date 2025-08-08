Облекчения при сключването на еднодневни трудови договори представи социалното министерство

Социалният министър Борислав Гуцанов и представители на браншови организации в земеделието представиха окончателните промените при сключването на трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа – т.нар. еднодневни трудови договори.

За 2024 година техният брой е над 230 000 и облекченията са изключително важни за бизнеса. Промените, които са в сила от тази седмица, позволяват много по-бързо попълване на бланките, след като отпадна изискването - в тях да фигурират данните от личната карта и адреса на наетия работник. С други изменения се създава и по-голяма гъвкавост при използването на труда на работниците. Министър Гуцанов подчерта, че този проблем е бил нерешен в течение на десетки години.

Борислав Гуцанов - министър на труда и социалната политика: "Най-накрая селскостопанските производители ще могат да си отдъхнат и наистина да имат видима подкрепа от страна на държавата. Смятам, че именно по този начин трябва да се работи,за да се изсветлява бизнесът, а не със силови методи и по силов начин."