ИЗВЕСТИЯ

От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са...
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато, съобщиха от природния парк

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато, съобщиха от природния парк
Снимка: БТА
Детска игра с пиратки е причина за пожара в гората над чешма "Фатмаджика", над панорамния път към паметник "Създатели на Българската държава", на територията на Природен парк "Шуменско плато". Това съобщиха от Природен парк "Шуменско плато" на страницата си във Фейсбук.

Според публикацията очевидците, които са подали сигнала за пожара, са разказали как деца са хвърлили пиратки и са избягали.

В гасенето на пожара са участвали огнеборци от Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, служители от всички горски структури, от дирекцията на Природен парк "Шуменско плато", както и доброволци. Пожарът е застрашил електропреносната мрежа, тъй като се е разразил около електрически стълбове и електроподаването в близкия квартал е било спряно, обясниха от природния парк.

Областният управител на Шумен Катя Иванова изказа своята благодарност и уважение към екипите на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", служителите на Областната дирекция на МВР в Шумен, горските служители, доброволното формирование и всички граждани, които са участвали в потушаването на пожара. Иванова благодари и на всички собственици на тежка техника, които са изявили готовност да окажат съдействие и да се включат при необходимост за овладяване на ситуацията.

В разгара на лятото предвид продължаващото повишаване на температурите и сухото време, областният управител на Шумен призовава всички за спазване на правилата за пожарна безопасност и отговорно поведение. Апелът към гражданите е да не палят огън на открито, да не опожаряват сухи треви и стърнища, да не изхвърлят незагасени цигари, да внимават при работа с техника в близост до горски и земеделски терени.

#пожари #Шуменско плато #пиратки

