Защо парк "Врана" остава затворен, въпреки отпуснатите от държавата средства за стопанисването му?

Държавата отпусна над 1,365 млн. лв. на Областната администрация София-град за стопанисване и управление на парк "Врана". Въпреки това към този момент той все още затворен за посетители, а спорът за между Столичната община и Областна управа за това кой трябва да го поддържа продължава.

Парк "Врана" е затворен от 10 юли, когато изтече и ултиматумът на кмета на София Васил Терзиев областната управа да поеме управлението на парка. Въпреки това обаче, към този момент това не се е случило, затворен остава паркът.

Стефан Арсов - областен управител на София-град: "Основната причина за все още висящо състояние на казуса е, че Столична община вчера изпратиха, след работно време, документите… В настоящия ден колегите от областната администрация ще прегледат дали всичко е налично като документации, това, което беше заложено по самото постановление на Министерски съвет като задължение. Надявам се колегите от Столична да са предоставили цялата документация, ако всичко е наред по нея, в следващата седмица ще пристъпим към фактическото приемане на самия парк. Основната причина на така създалата се ситуация е виждате от ултимативния тон на кмета на Столична община, започвайки да говори през социалните мрежи. Разбира се, ние като държавна институция искахме абсолютно всичко да се случи плавно, с нормален преход в приемопредаването. Разбира се, има и процеси, които трябват да бъдат и юридически издържани, както и самото приемане на парка и затова няколко седмици, може би вече месец, се бавят нещата поради това, че документацията, която Министерски съвет изисква, и ние, не беше налична. Надявам се, това, което казаха колегите пред малко, докладваха, че вече има налични документи, дано, пак казвам всичко да е наред, и съответно ще пристъпим към фактическото приемане на парка."